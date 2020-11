Dansk popstjerne har mistet millioner

Coronakrisen har været dyr for Kevin 'Bro' Andreasen

I dag, onsdag, åbner sangeren Kevin Andreasen, som de fleste nok bedre kender som Bro, igen op for sit liv og giver seerne et ærligt indblik i, hvordan det er at være dansk popstjerne.

Det sker i anden sæson af serien 'Kevin bygger Bro', der sendes på Viaplay og Viafree. Og her er der en lidt anderledes sæson i vente i forhold til den første, fortæller han, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen til en snak om serien.

- Den første sæson handlede meget om corona, men anden sæson er lidt noget andet. Her kan man se, at jeg laver musikvideo og er ude at optræde. Der er mere gang i den, hvor den første sæson mere var sådan, hvor jeg var derhjemme og viste, hvordan jeg havde det, siger han og fortsætter:

- Man ser lidt mere af, hvordan Bro er, når han er ude at optræde.

Corona slipper man naturligvis ikke helt for, men seerne er blandt andet med sangeren en tur til Færøerne, der som et af de få steder i verden har klaret sig igennem coronakrisen uden de store problemer.

Det betyder, at Bro kunne få lov til at give den gas på scenen.

- Dér var der ikke corona, så der var man fritaget og kunne spille store koncerter på udsolgte klubber. Det var fedt. Det var en kæmpe forløsning. Jeg havde ikke stået der i et halvt år, så det var fedt, siger han.

Har mistet to-tre millioner

Coronakrisen har ellers været dyr for Kevin Andreasen - ligesom for de fleste andre i musikbranchen . Og de mange aflyste koncerter kan mærkes på kontoen.

- Jeg har mistet cirka 80 procent af min indtægt. Et skud på stammen har jeg nok mistet to-tre millioner, fortæller han i programmet, hvor han også beskriver sig selv som presset.

Til Ekstra Bladet fortæller han dog, at han nok skal klare sig igennem det, selvom han altså ifølge ham selv har mistet et beløb, der for mange danskere er voldsomt højt.

- Når man er en af de mest optrædende kunstnere i Danmark og spiller over 200 shows om året, så er det klart, at økonomien går lidt ned, når man ikke længere kan gøre det, siger Kevin Andreasen, der måtte skrue ned for privatforbruget som følge af nedgangen i indtægterne.

- Og så må man jo skrive nogle flere sange og sådan noget. Det er andre måder at lave penge på end ved at tage ud at optræde.

Du kan se sæson to af 'Kevin bygger Bro' på Viaplay og Viafree. De første to afsnit er tilgængelige nu, mens der kommer yderligere to afsnit de to kommende onsdage.