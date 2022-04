Dansk popstjerne i krise: - Jeg blev helt vildt bange!

Tina Dickow, der er bosat på Island med sin mand og deres tre børn, er først nu ved at finde sine ben igen, efter at coronapandemien ramte. Hun frygtede, at corona betød enden på livet, som vi kender det

Popstjernen Tina Dickow med de altid inderlige og følsomme sange fik - lige som så mange andre - vendt op og ned på hele sin verden, da coronapandemien ramte i 2020.

Det føltes dog måske ekstra massivt for den populære troubadur, fordi hun er bosat i et land beliggende på en ø midt ude i ingenting.

For nogle år siden valgte hun således at rykke teltpælene op og flytte til Island med sin islandske mand, Helgi Jónsson, der samtidig er hendes sjæleven, musikermakker og medkomponist m.m.

Her bor de i en lækker villa lidt uden for hovedstaden Reykjavik, hvor musikerparret også har deres studie, sammen med deres tre fælles børn Emil fra 2012, Jósefina fra 2014 og Theodór fra 2017.

Planker for vinduerne

Men der er uendeligt langt hjem til familien i Danmark, når verdens grænser lukker og kloden er præget af en pandemi. Det skræmte sangerinden, som fortæller, at det har været en underlig tid, og at hun først nu atter er ved at finde sine ben.

Det sker i et langt interview med magasinet Femina i anledning af hendes nye album, der for en gangs skyld indeholder hendes egne, dansksprogede sange.

- Jeg blev da helt vildt bange! Bange for, at det var enden på livet, som vi kender det. Pludselig så jeg Strøget for mig med planker for alle butiksvinduerne. Jeg tænkte: Alle firmaer går ned nu, alle mister deres arbejde, bliver desperate, og hvem ved, hvad det kan føre med sig af kaos og elendighed! (...) Jeg var fuldstændig uinspireret og lammet til at starte med. Det var jeg længe. Havde følelsen af, at jeg ikke kunne skrive noget, som havde nogen relevans i verden, der var ved at falde sammen, fortæller Tina Dickow i interviewet.

Tina Dickow med sin islandske mand Helgi. Foto: Henning Hjorth

Forældrene sendt hjem

Hun fortæller samtidig, at forældrene rent faktisk var på besøg på Island, og at de var ude på en strand, hvor ungerne legede i sneen i den uforstyrrede natur, da Dickow på sin mobil læste, at Danmark lukkede sine grænser på grund af coronasituationen.

Alle danskere skulle haste hjem, lød det fra regeringen, så mor og far blev smidt på det sidste fly ud af Island, og siden så de og datteren ikke hinanden i et års tid.

Tina Dickow kalder situationen 'uvirkelig' og 'absurd', og hun følte efterfølgende ikke, at hun kunne gå på scenen og synge sine gamle sange igen, fordi de var skrevet før man vidste, at noget så slemt som en verdensomspændende pandemi kunne forekomme i nutiden.

Verden var en anden, og sangene, hun havde sunget så mange gange og i så mange år, føltes pludselig naive og utidssvarende, fortæller hun således til Femina.

Det nye album, derimod, beskriver hun som 'håbefuldt'. Det er skrevet i en vemodig tid, hvor Tina Dickow ironisk nok med egne ord 'oplevede sig selv mere håbløs, end nogensinde før'.

