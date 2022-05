Dansk popstjerne overrasker

To markante profiler fra 90'er-grupperne Aqua og 2 Unlimited har slået pjalterne sammen i forsøget på at få folk til at indtage dansegulvet for fulde gardiner, som det skete for 25 år siden.

På Instagram afslører Aqua-legenden René Dif således, at han har lavet spritny musik, hvor Ray Slijngaard medvirker.

Ray er særligt er kendt som det ene medlem af 2 Unlimited, der hittede med numre som 'No Limit' og 'Get Ready For This'.

'Jeg håber, I kommer til at lide det', skriver René Dif på Instagram om singlen 'Way Up', der kan høres fra fredag.

Til Ekstra Bladet skriver René Dif i en sms, at singlen er et soloprojekt, som sagtens kan udvikle sig til mere.

- Hvorfor laver du et soloprojekt igen?

'Fordi jeg ikke kan lade være. Musikken er mit liv, og jeg elsker at udleve de drømme og idéer', skriver René Dif, der fortæller om muligheden for at arbejde sammen med 2 Unlimited-legenden.

'Ray og jeg har gennem mange år spillet og mødtes verden over på diverse festivaller, og da jeg kontaktede Ray og fremlagde min idé om 'Way Up', sagde han: 'Sounds dope, let's do it'. Hvorefter jeg fløj Ray til København for at indsynge'.

Aqua på et foto taget i 2021, hvor gruppen sammen med en række andre 90'er-koryfæer skulle optræde i Canada. Her ses de sammen med Jenny fra Ace of Base og såmænd Ray fra 2 Unlimited. Privatfoto

Aqua-medlemmet er stolt af det nye værk, og han afviser derfor ikke, at der kommer mere fra duoen.

'I første omgang er jeg super spændt på og se, hvor vores første single tager os hen, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at Ray og jeg er et godt match, og vi nåede da også at kigge på en ny sang sammen, efter Ray havde indsunget sine parter på 'Way Up'. Så det er ikke helt utænkeligt', fortæller han.