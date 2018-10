Dansk popstjerne stemplet som ligegyldig i England

Mø har haft enorm global succes i samarbejde med Major Lazer, men solo kniber det for popstjernen.

Og hun har også svært ved at overbevise de udenlandske anmeldere.

30-årige Mø udsendte fredag sit længe ventede andet album, 'Forever Neverland', der deler vandene på navnlig den europæiske side af Atlanten.

Engelske The Guardian kalder store dele af pladen 'ligegyldig' og mener, at danskeren 'sidder fast på grænsen til et gennembrud'. Avisen giver to af fem stjerner.

Konkurrenten Independent synes, at 'Forever Neverland' er solid og lander på karakteren tre af fem.

Det britiske musiksite NME er anderledes begejstret. Mø får fire stjerner af fem mulige og betegnes som 'en fascinerende musiker'.

Tager på landevejen

I USA er toneangivende Pitchfork skeptisk og uddeler seks af ti point. Musiksitet skriver, at for meget af albummet er 'overlæsset og udmattende'.

Det amerikanske kultursite Consequence of Sound giver middelkarakteren C+ og anbefaler, at man hører 'Forever Neverland' i små doser.

Herhjemme har kritikken af Møs nye plade også generelt været på det jævne. Ekstra Bladet gav tre stjerner.

I november begynder Mø en europaturné, der slutter i Royal Arena i København 1. december.

Januar og februar er sangerinden på landevejen i Nordamerika.