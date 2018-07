Dansk rap-gruppe trodser forbud: Derfor leger vi med ild

Måneder med tørke og tårnhøje temperaturer har frataget danskerne retten til at fyre op i grillen i haven, gården og i parken.

Der er tale om det såkaldte afbrændingsforbud, som Beredskabsstyrelsen har sænket over samtlige af landets kommuner.

Alt i mens har rapgruppen Suspekt antændt romerlys, meterhøje stikflammer og spyet ild med en flammekaster fra scenekanten under en optræden på Grøn.

Selvom det kan virke uansvarligt, at musikere leger med en flammekaster foran tusindvis af publikummer midt i en historisk tørke, forsikrer bandets produktionsansvarlige, Jonas Friis, at sikkerheden er mere end 10-4.

- Jeg vil til hver en tid mene, at det er farlige, når hr. og fru Danmark fyrer op i deres gasgrill hjemme på terrassen, end at vi bruger ild på scenen, siger han.

Uddannet folk

Suspekts tilladelser til at lege med ild blev frataget kort inden flere af deres Grøn-koncerter på grund af brandfaren.

Ved de to kommende koncerter i Odense og Næstved er ilden dog tilbage med tilladelse fra myndighederne, og hverken publikum eller det arbejdende folk på og omkring scenen behøver at være bange for at blive flamberet, understreger Jonas Friis.

- Vi har uddannede folk, der kigger på hele tiden, og vi kan slukke det til enhver tid. Og så det foregår på en scene, hvor alt er brandimprægneret, siger han.

Emil Simonsen aka Orgie-E danner Suspekt med Andreas 'Bai-D' Duelund og Rune Rask. Foto: Per Lange

Den produktionsansvarlige forklarer, at Suspekt bruger ild og røg, fordi det passer til gruppens dunkle univers, der også høres i musikken.

Flammekasteren bliver brugt specifikt under sangen sangen 'Søn af en pistol' for at sætte en fed streg under det, der bliver sagt i teksterne, forklarer han.

- For publikum skal tingene se farlige ud, men det er ikke farligt, når man bruger tingene korrekt, og når man har pyroteknikere til at planlægge showet, forklarer han.

Styr på det

Sikkerhedschef Christian Sejlund fra Muskelsvindfonden har tidligere understreget over for Ekstra Bladet at sikkerheden til Grøn-koncerterne er i top.

- Vi har et tæt samarbejde med myndighederne fra by til by. Vores scenegulv er ekstra brandsikret, og vi har en firehjulstrukken motorcykel klar med brandudstyr og 400 liter vand.

- Al pyroteknik til sceneshows bliver lavet af en uddannet pyrotekniker. Isoleret set er fyrværkeri langt det farligste, fordi der kan falde gnister ned. Og derfor har vi også sløjfet de traditionelle festfyrværkerier, sagde han.

De næste Grøn-koncerter finder sted Odense og Næstved med sidste koncert 29. juli i Valby.