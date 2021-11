Dansk rapper bekræfter efter drama: 'Ja, det var mig'

Ekstra Bladet har hele ugen arbejdet på historien om rapper og sanger Benny Jamz, 29, som natten til fredag kom i uføre foran natklubben Rumors i Nørregade i København.

Vi kunne dog ikke få en kommentar fra hovedpersonen selv, hvorfor vi valgte at vente med at lave historien, som B.T. så i mellemtiden nåede at bringe - inklusive video af episoden - selv om det endnu ikke stod helt klart, om der vitterligt var tale om Benny Jamz.

Det ved vi nu, at det var. Det vender vi tilbage til.

Overfaldet med flaske

En kilde fortæller til avisen, at han blev overfaldet af Benny Jamz med en flaske inde på klubben, hvorefter rapperen, der havde optrådt på Rumors tidligere på aftenen, flygtede ud.

Vagter fra Rumors løb samme vej, hvorefter der opstod tumult ude på fortovet foran natklubben.

Til sidst blev en person lagt i håndjern og anholdt af politiet. En person, der altså skulle være identisk med Benny Jamz.

Nogle ansatte gør klar til et nyt brag på Rumors i Nørregade her til aften. Men i sidste uge gik det hele lidt for vildt for sig, da Benny Jamz blev anholdt ude foran samme sted. Foto: Kasper D. Kopping

Men nu kan al spekulation manes i jorden. Det VAR Benny Jamz, hvis borgerlige navn er Benjamin Jacob Small Heyn-Johnsen, der kom i uføre i den københavnske nat.

Det skriver musikeren selv på sin Instagram, hvor han også giver SIN version af hændelsen i detaljer.

'Nogle af jer har måske set, at der er en historie ude om en episode natten mellem torsdag og fredag (sidste uge), hvor jeg var involveret. Jeg har ikke kommenteret på den, men det har jeg valgt at gøre nu', skriver rapperen og fortsætter:

'Der er altid to sider af en sag. Husk det. Jeg lever for at lave musik, for at optræde og for at give alle mine fans en god oplevelse. Da jeg torsdag havde optrådt på Rumors Club, tog jeg videre i byen (...). Men jeg fik for meget at drikke. Da jeg kom tilbage til Rumors for at hente mine ting, opstod der en yderst ubehagelig situation, og den lod jeg mig provokere af. Det var en fejl fra min side, og jeg tager det fulde ansvar for mine handlinger', skriver Benny Jamz.

Han understreger, at han er en fredelig person, men at det ikke er nogen undskyldning for hans opførsel, at han blev provokeret.

'Jeg vil bruge denne her episode til at se indad, arbejde med mig selv og give mine fans de mest fantastiske oplevelser', slutter Benny Jamz.

Ud over at udgive musik i eget navn er Benny Jamz en del af det populære trekløver B.O.C, der også tæller Kesi og Gilli.