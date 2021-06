Dansk rockband fylder Parken

The Minds of 99 gennemfører omsider udsat kæmpekoncert med 48.000 fans, der tangerer musikhistorie

Det bliver ikke større.

The Minds of 99 har netop bekræftet, at det populære rockband er i stand til at gennemføre deres udsatte megakoncert i Parken lørdag 11. september.

Nattens genåbningsplan betyder, The Minds of 99 kan fylde det danske nationalstadion med fans.

4000 ekstra billetter til den i forvejen stort set udsolgte koncert er i dag sat i salg, og op mod 48.000 mennesker vil være på plads i Parken.

Dermed ser The Minds of 99 ud til at tangere Volbeats bedrift i Parken i 2017, hvor kvartetten som det første danske band nogensinde gav koncert på hovedstadens store stadion, der tilmed var udsolgt med 48.000.

Frontmand Niels Brandt fra The Minds of 99 udtaler i en pressemeddelelse:

”Det her er vi utroligt glade for! Både på vores fans og vores egne vegne, men også hele livemusikken i Danmark, der har haft det utroligt hårdt under corona. Det er store ting, der er på spil her! Det er et fyldt Parken! Det var et stort move for os dengang i 2019, da vi annoncerede det, og det var vildt overvældende, så mange billetter vi solgte. Derfor var skuffelsen også kæmpestor, da vi ikke kunne gennemføre sidste år. Shit hvor vi glæder os til at se folk i øjnene. Det bliver enormt følelsesladet, tror jeg. Det er det allerede.'

