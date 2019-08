Dansk rockband whisky-amok: Forsangeren var pivstiv

Hen over sommeren har de optrådt foran tusindvis af mennesker på festivaler som Smukfest, Northside, Heartland og Skive Festival, og til efteråret indtager de nogle af landets største arenaer, når de giver koncert i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

The Minds of 99 er efterhånden vant til at optræde foran et stort menneskehav, og anmelderne kalder dem et af Danmarks bedste livebands.

Men så nemt har det ikke altid været for rockgruppen, der på få år er strøget helt til tops på den danske musikscene.

- Første gang, vi spillede en stor festivalkoncert sammen, var på P6-scenen på Northside i 2014, fortæller Louis Clausen, der er trommeslager i bandet.

- Niels var pissenervøs, så vi skiftedes til at have 'Niller-duty' (ansvar for at holde øje med forsanger Niels Brandt, red.).

Og det var der god grund til.

Niels Brandt havde nemlig taget en flaske whisky med bag scenen, så gruppemedlemmerne skulle på skift holde øje med ham.

- Vi har verdens bedste bassist, Asger (Wissing, red.). Han er ikke den mest årvågne, men meget hjertelig. Han havde 'Niller-duty', og jeg kan huske, at jeg kom forbi Niels på bagscenen, og så havde han drukket lidt over halvdelen af flasken, fortæller Louis Clausen og griner.

- Så måtte jeg have fat i kraven på Asger. Men du var god, Niels.

Niels Brandt nikker og tilføjer:

- Det var en vild koncert. Jeg kan næsten intet huske, siger han og griner.

Både Niels Brandt, Louis Clausen og keyboardspiller Jacob Bech-Hansen er enige om, at de altid vil huske den koncert i P6-teltet.

- Jeg husker, at vi kom til at smile. Dengang måtte vi ikke smile, men lige der, når man blev ramt af energien, så kom man til at smile, siger Jacob Bech-Hansen.

Bandet havde aftalt, at de kun måtte vise følelser på bestemte tidspunkter, for det var ikke rigtig rock'n'roll at stå og smile hele tiden.

- Fortæl mig lige, hvad du kan bruge et smilende rockband til? Ingenting. Så ingen smil, understreger trommeslager Louis Clausen og griner.

The Minds of 99 er dannet i 2012 og slog igennem i 2013, da de vandt P3's Karrierekanonen.

Siden har de udsendt tre anmelderroste albummer, medvirket i DR- dokumentaren 'Stor som en sol' og spillet på landets største scener, herunder fire gange på Roskilde Festival.