Dansk rockstjerne: Jeg gik aldrig i bad

Carpark North er med over 20 år på bagen efterhånden et meget rutineret festivalband, men der har været ufrivillig pause de seneste to somre.

Efter coronapandemien synger bandets forsanger, Lau Højen, nu igen fra en række af landets festivalscener. Blandt andet har han senest været en del af koncertkaravanen Grøn, og snart gælder det Smukfest.

Lau Højen har altså stor erfaring som festivalsanger, og her fortæller han om sine mest mindeværdige oplevelser:

- Hvad er din yndlingsfestival?

- Smukfest. De har uden sammenligning det fedeste backstage-område. De har virkelig forstået, at hvis man forkæler kunstnerne, så får man fede koncerter, fordi man får kunstnere, der føler, at de skal betale lidt tilbage.

- De forkæler virkelig en, for der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre. For eksempel laver de ikke bare buffet med frikadeller og kartoffelsalat, i stedet serveres der restaurantmad.

- Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som optrædende?

- Der har fandeme været mange. Jeg nævner to: Den ene er campingscenen på Roskilde Festival. Det var bare vildt at stå på den største festival i Danmark som helt nyt og totalt ubeskrevet blad. Det var en ret vild følelse af, at tingene gik den rigtige vej.

- Den anden er ligesom trinnet efter den - på den hedengangne Midtfyns Festival. Vi skrev under på vores pladekontrakt, lige inden vi gik på scenen, og publikum var helt vildt fede at spille for.

- Vi havde en enkelt sang i radioen på det tidspunkt, 'There's A Place', men den spillede vi så til gengæld også tre gange.

- Hvad er det mest nyttige, du har haft med på en festival?

- Penge. Forstået på den måde, at da jeg var 16 år og på festival første gang, slæbte vi jo flaskeøl fra den lokale by ind til festivalpladsen. Det var frygteligt brug af tid!

- Senere i livet - når jeg har haft flere penge, fordi jeg er blevet ældre - er det fantastisk rent faktisk at kunne købe øllene det sted, hvor man er. Så man ikke skal ud af sit telt og ned i den lokale brugs for at få øl. Så penge. Penge og tid.

- Hvad er det mest unyttige, du har haft med på en festival?

- Rent tøj. Man er ligesom bare i det. Det var jeg i hvert fald, da jeg var teenager. Jeg tror aldrig, jeg fik et bad, for jeg smadrede bare helt igennem.

- Det er jo noget andet nu, hvor man jo kun er kortvarigt på festivalen og så på hotel bagefter.

- Hvad glæder du dig mest til ved at optræde på festivaler i år?

- Jeg glæder mig mest til at komme op på scenen, stå foran de her mennesker og gøre det, vi gør. Det er et sindssygt fedt hold at stå sammen med, siger han om Carpark North-drengene.

