Dansk rockstjerne på to måneders ufrivillig ferie

På grund af den aktuelle coronasituation har det danske rockband været nødt til at rydde kalenderen i et par måneder. Dermed droppes to koncerter i England, og to store koncerter i Boxen i Herning 20. marts og i Royal Arena på Amager 21. marts udskydes.

De to koncerter flyttes til efteråret, så D-A-D i stedet spiller i Boxen fredag 30. oktober og i Royal Arena lørdag 31. oktober.

- Det er super ærgerligt. Vi havde virkelig lagt os i selen og opfundet den dybe tallerken i forbindelse med de her shows. Vi havde forberedt virkelig gode, vilde og skøre ting, men det er jo heldigvis ikke spildt, siger Jesper Binzer til Ekstra Bladet og tilføjer, at et par koncerter i England denne uge også er blevet sløjfet i sidste øjeblik.

- Vi var helt klar med flybilletter, og havde strøget scenetøjet, da vi blev klar over, at vi var nødt til at aflyse koncerterne i England. Da den første barnlige skuffelse havde lagt sig, blev det afløst af en lidt mere alvorlig følelse af, at vi selvfølgelig er nødt til at tage hensyn til hinanden.

De fire D-A-D-medlemmer - Jacob Binzer, Jesper Binzer, Laust Sonne og Stig Pedersen - kan nu se frem til en ufrivillig koncertpause. Foto: Olivia Loftlund

Styr på økonomien

I 2002 kom D-A-D i alvorlige økonomiske problemer i forbindelse den aflyste Wig Wam Tour,der var en stort anlagt, dansk koncertturné, der måtte aflyses med efterfølgende langstrakt økonomisk kaos og juridisk efterspil. Situationen fra 2002 kan dog heldigvis ikke sammenlignes med den aktuelle, understreger Binzer

- Fordi det her bare er en udskydelse, så skal det hele nok gå - også på den front. Der bliver lidt forsinkelse, men den økonomiske del af det er klaret. Det er der styr på.

Den tabte arbejdsfortjeneste de næste par måneder tager han ligeledes helt roligt.

- Det er to måneders ufrivillig ferie. Til gengæld havde vi heller ikke andet i kalenderen end de to store, danske shows og turen til England. Det næste, vi har, og som vi håber på kan blive gennemført, er en weekend i midten af maj, hvor vi skal til Frankrig. Men nu må vi se, hvad der sker, siger Binzer, der glæder sig over, at bandet nåede at få gennemført deres store Europa-turné.

Jesper Binzer har ondt af de kollegaer, der netop har udgivet albums og ikke kan komme på turné. Foto: Thomas Borberg

Hoster i armhulen

Henstillingen fra officielt hold er, at koncerter med flere end 1000 publikummer aflyses. Dermed kunne D-A-D eventuelt vælge at spille mindre koncerter, men det er der ingen planer om.

- Jeg tror, folk de næste par uger kommer til at holde sig hjemme og bliver langt væk fra koncerter og den slags. Og jeg vil nødig sætte koncerter op nu, hvor folk går rundt og hoster i armhulerne. Sådan skal det ikke være til koncerter. Der skal jo gerne være en helt anden løssluppen stemning, siger Jesper Binzer.

Er du selv nervøs i forhold til at skulle blive syg af coronavirus?

- Jeg er ikke så let at få til at gå panik, men jeg må da sige, at det går vildt hurtigt lige nu. Jeg er ikke begyndt at hamstre. Måske skal jeg til at vaske hænder, men det er så nok også det eneste, der kommer til at ske.