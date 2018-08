Dansk sanger aflyser koncerter - har brækket kæbe og næse

Xander er kommet så uheldigt til skade i en fodboldkamp, at han er nødt til at svigte sine fynske fans

Sangeren Xander Linnet aflyser den koncert, han skulle spille fredag aften i Odense.

Det oplyser den 29-årige sanger på sin Instagram-profil.

Årsagen til aflysningen er, at han er kommet ganske voldsomt til skade i en fodboldkamp for 10 dage siden.

Under kampen blev han stemplet i ansigtet, hvilket endte med at han brækkede overkæben og næsen to steder.

Den uheldige skade har resulteret i, at sangeren er blevet opereret i sidste weekend på Rigshospitalet under fuld narkose.

I sidste weekend skulle han også have spillet en koncert, men den blev aflyst som følge af operationen.

Men her en uge efter operationen er han stadig mærket af bruddene og er derfor nødt til at aflyse koncerten på Fyn.

Xander lover i sit opslag, at han vil forsøge at finde nye datoer til erstatningskoncerter for de aflyste shows.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Xander.

