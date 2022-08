Dansk sangerinde træffer svær beslutning: - Jeg løber en risiko

Den danske sangerinde Fallulah, som står bag sangene 'Give Us a Little Love' og 'Out of It', er i skrivende stunde ved at udgive ny musik.

Den kommer dog ikke ud på Spotify. Hvis man vil have fat i musikken, skal man i stedet købe og downloade den.

Det fortæller sangerinden i et opslag på Instagram.

'Jeg tager et standpunkt, som skal minde mig selv og andre om, at musik har værdi. Der kommer stort set ingen penge tilbage til kunstnerne fra streamingtjenesterne,' skriver sangeren blandt andet i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Fallulah, at det er en beslutning, som har været længe undervejs, men at den ikke har været helt let.

- Jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle finde mod til at gøre noget andet, når nu alle musikere godtog det system, der er sat op for os. Men efter at have set en Ted Talk med en anden kunstner, Amanda Palmer, som udelukkende får støtte direkte fra sine fans, så fik jeg det sidste skub.

Løber en risiko

Men det er ikke helt uden kvaler, at Fallulah nu trækker sin musik fra streamingtjenesten Spotify. Der er nemlig risiko for, at langt færre folk opdager - og dermed hører - sangerindens nye musik.

- Playlister og streams er en kæmpe del af enhver samtale i musikbranchen, og det er klart, at min største bekymring går på, at det nye musik jeg skriver, som jeg selv føler er mit bedste nogensinde, ikke får chancen for at nå ud til folk. Det er den risiko, jeg løber, siger hun.

Fallulah mener dog, at argumentet om at miste eksponering netop er det, som holder musikere i et system, hvor de ikke selv tjener pengene på deres kunst.

Tilbage i 2011 vandt Fallulah hovedprisen ved prisshowet P3 Guld. Lige om lidt udgiver hun atter ny musik. Foto: Flindt Mogens/Polfoto

- Det er det argument, der gør, at vi føler os tvunget til at give vores musik væk stort set gratis. Men jeg synes ikke, man skal arbejde udelukkende for eksponering i nogen brancher.

Fallulah håber, at andre vil følge trop i den danske musikbranche, men hun ved godt, at det er svært.

- Jeg ved det simpelthen ikke, det kræver rigtig meget at gå imod streamingstrømmen. Mit håb er, at det her baner vejen for flere, og at folk tager lidt mere stilling til, hvor de lægger deres penge for musik.

Pengene ender de forkerte steder

Det er ikke ligefrem ny viden, at det ikke altid er til kunstneres fordel at lægge musik op på gratis streamingtjenester som eksempelvis Spotify. Men præcist hvor mange penge, der går til kunstneren kontra streamingtjenesten, er besværligt at få indblik i.

Og musikerne ved det ofte heller ikke rigtig, kan Fallulah fortælle. Hun ved bare, at de fleste af pengene ikke ender hos musikeren.

- Der er jo nogle, der tjener masser af penge på musikken, det er bare ikke dem, der laver den.

12. marts bragte Ekstra Bladet Plus en artikel med en opgørelse over, hvad musikere tjener på streaminger på forskellige tjenester.

Her viste det sig, at musikere tjener 9,7 kr. pr. 1000 afspilninger på Spotify. Det svarer til ca. en øre pr. streaming. I kontrast til det koster en single ca. ti kroner at købe på Itunes.

Fallulahs nye album hedder 'Autumn Leaves' og udkommer 31. august.

