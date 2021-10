Dansk stjerne: Åbner op om søsterens død

Da TV 2's populære 'Toppen af poppen' løb over skærmen søndag aften, var der blodrøde øjne hos flere af deltagerne.

Ikke mindst hos 33-årige Alex Vargas selv, da superstjernen undervejs fortalte de øvrige tilstedeværende - og dermed også seerne - om den store sorg, han oplevede, da søsteren Line døde af en hjerneblødning i 2018.

Det skete pludseligt og uventet, mens søsteren og resten af familien var på besøg hos Alex Vargas og hans kæreste Lea i Amsterdam, hvor parret på daværende tidspunkt boede efter mange år i London.

- Ingen havde set det komme. Det var fuldstændig forfærdeligt, siger Alex Vargas i et uddybende interview med TV 2.

Få dage efter dødsfaldet forlod Alex Vargas og hans kæreste lejligheden i Amsterdam.

De efterlod alle deres ting, tøj og personlige ejendele. Og så rykkede de til København fire måneder før planlagt.

Efter nogle uger hos Alex' forældre skulle parret retur til Holland og pakke, men Alex Vargas lod ifølge TV 2 i stedet sin kæreste tage i forvejen.

Selv lejede han et hotelværelse i København for at være helt alene for en gangs skyld. Alene med sin store sorg.

- Jeg var et meget meget mørkt sted. Jeg ville bare forsvinde, siger han i interviewet.

Brød sammen på gulvet

Søsterens død kom blev bragt på bane i programmet, da Malthe Ebert, den tidligere Gulddreng, havde fortolket nummeret 'A Way To Love Me Still'.

En sang, Alex Vargas skrev i kølvandet på dødsfaldet og som er meget personlig for ham.

- Når jeg tænker tilbage tilbage på lige efter, vi havde fundet Line, gik jeg hurtigt i et meget praktisk mode. Fordi jeg ligesom så, at min stedfar havde mistet et barn, ja - min mor havde også mistet et barn, og de skulle ligesom være der for hinanden. Det faldt mig meget naturligt, at jeg ligesom skulle være den praktiske, der snakkede med bedemand og startede opkaldene til Lines venner, fortæller Vargas i programmet til de chokerede med-deltagere, og forsætter:

- Men så snart min familie gik, så var der plads til, at jeg kunne bryde sammen. Decideret. Det var sådan, at døren smækkede, og så faldt jeg bare ned på gulvet. Og da var det jo så min kæreste Lea, der skulle holde sammen på det.

- Så den her sang er bare endnu en kærlighedserklæring til min kæreste med et håb om, at hun kan finde sig i det hele lidt endnu, for det tager jo tid, siger Alex Vargas i 'Toppen af poppen' med henvisning til sin sorgbearbejdelse.

I dag er han trods sorgen videre og glad igen, hvilket han viser søndag efter søndag i det populære sangprogram.

