Dansk succesband går hver til sit

Det danske popband The Asteroids Galaxy Tour har besluttet at gå hver til sit.

På Facebook skriver gruppen, at de holder pause for nu.

Bandets to tilbageværende medlemmer, Mette Lindberg og Lars Iversen, oplyser, at de begge arbejder på nye musikalske projekter.

The Asteroids Galaxy Tour var et sjældent eksempel på et dansk orkester, der opnåede større popularitet i udlandet end herhjemme.

Hittede i udlandet

Gruppen, der blev dannet i København i 2007, sendte to år senere singlen 'The Golden Age' ind på hitlisterne i blandt andet USA, Storbritannien, Canada, Østrig og Spanien.

The Asteroids Galaxy Tour opnåede at turnere som support for popidolet Katy Perry. De varmede ligeledes op for verdensstjernen Amy Winehouse.

Stjerner fra 'X Factor' i megaflop

Bandet udsendte tre album og en stribe singler - senest 'Dynamite' fra i fjor.

Frontfigur Mette Lindberg blev omsider et kendt ansigt i hjemlandet, da hun i 2016 debuterede som dommer i talentshowet 'X Factor'.