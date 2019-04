Dansk succesband genopstår på Roskilde

Spleen United trak stikket i 2013. Nu sætter de det i igen.

Den elektroniske popgruppe gendannes på Roskilde Festival, hvor de indtager det største telt, Arena, med en nattekoncert torsdag 4. juli.

Det bliver Spleen Uniteds eneste optræden den kommende sommer. Jyderne er tilbage i originalbesætningen.

Bandet eksisterede oprindeligt mellem 2003 og 2013 og har udsendt tre album.

Debuten 'Godspeed into the Mainstream' og toeren 'Neanderthal' opnåede begge guldstatus. Sidstnævnte indtog førstepladsen på albumlisten.

Forventer udsolgt

Roskilde har her til morgen offentliggjort yderligere ni nye navne, der er de sidste til årets plakat.

Det australske popband Empire of the Sun giver deres første danske koncert på Orange, mens festivalen desuden får besøg af Death Grips (US), Amyl & the Sniffers (AU), Aurora (NO), CupcakKe (US), Džambo Aguševi Orchestra (MK), Fontaines D.C. (IE), Shame (UK) og Sidney Gish (US).

Spilleplanen er nu tilgængelig på roskilde-festival.dk

Blandt hovednavnene er Bob Dylan, Robyn, The Cure, Cardi B og Travis Scott.

Roskilde finder sted fra onsdag 3. juli til lørdag 6. juli med opvarmning fra lørdag 29. juni.

Partoutbilletter koster 2100 kroner, mens endagsbilletter sælges for 1050 kroner.

100.000 plejer at købe billet til landets suverænt største festival, der igen i år forventer at kunne melde udsolgt af partoutarmbånd i forsalg.