Dansk taberband slår popgigant

HITLISTENYT: The Minds of 99 banker The Weeknd med nyt album, og underdogs bliver førerhunde

Så lykkedes det.

For første gang i karrieren går The Minds of 99 helt til tops på albumlisten.

Gruppens 'Infinity Action', der blev udsendt uden varsel, går direkte ind som nummer et, selvom den udkom samme dag som The Weeknds 'Dawn FM', der tager andenpladsen.

Bedriften har tilsyneladende fået The Minds of 99 til at ændre selvopfattelse:

'Vi har jo aldrig ligget nummer et før, så vores underdog-selvbillede skal vi måske lige kigge på. Nu har vi ikke vores tabernarrativ at gemme os bag længere, haha!' skriver bandet i en udtalelse til Ekstra Bladet.

Markant succes

The Minds of 99 bedyrer desuden:

'Vi har det så fedt over, at folk dyrker den nye plade og de nye sange så meget. De har simpelthen taget så godt imod det.'

Niels Brandt fra The Minds of 99, der har solgt 70.000 billetter til deres store forårsturné. Foto: Per Lange

Københavnernes hidtil bedst placerede album var den fire år gamle forgænger, 'Solkongen', som nåede 7. pladsen.

Succesen med 'Infinity Action' er så markant, at hele ti af pladens 14 numre er på top 40 af tracklisten, hvor Tobias Rahim og Andreas Odbjerg forsvarer førstepladsen med megahittet 'Stor mand', der nu har utrolige ti uger helt på toppen.

Landeplagen var et af årets allerstørste hits i 2021, og den holder åbenbart langt ind i 2022.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.

Næste uge vil Gilli formentlig udfordre The Minds of 99 og The Weeknd på albumlisten med rapstjernens nye 'Carnival'.