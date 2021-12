Dansk topband i farezonen

Populære The Minds of 99 begynder omfattende turné kort tid efter, de aktuelle restriktioner ophører

Frem til 7. januar må der ikke afholdes koncerter for mere end 50 stående personer.

To uger senere starter The Minds of 99 en turné, hvor der efter planen kommer 16.000 i Royal Arena på Amager.

Trods myndighedernes nye restriktioner satser den succesfulde gruppe på, at koncerterne kan gennemføres:

'Vi regner lige nu med at spille vores turné som planlagt. Vi har solgt enormt mange billetter de sidste uger, så der er stor tro på tingene. Også fra vores fans' side', skriver The Minds of 99 i en mail til Ekstra Bladet.

Har en plan B

Kvintetten fra København har imidlertid en plan B:

'Skulle det ske, at vi må udskyde turnéen, har vi og vores fans heldigvis prøvet det før. Så vi må bare holde os fleksible, som man skal i den her tid. I mellemtiden er vi i gang med at gøre os klar til at spille de bedste koncerter, vi overhovedet kan', oplyser The Minds of 99.

I september samlede bandet 50.000 i Parken i København til en udsolgt og skamrost koncert, der øjeblikkeligt fik status som legendarisk.

Som det kun andet danske band har The Minds of 99 fyldt nationalstadionet i København. Foto: Per Lange

The Minds of 99 begynder næste års turné 21. januar i Næstved, og gruppen rammer Royal Arena både 28. og 29. januar.

Samlet er der solgt 63.000 billetter til rundrejsen, der slutter med hele tre shows i aarhusianske Ceres Arena i februar.

The Minds of 99 udsendte for nyligt 'Under din sne', som gik ind på 9. pladsen af singlecharten og er bandets hidtil største hit.