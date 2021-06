Dansk trio smadrer det hele

Gilli, Kesi og Benny Jamz har alle haft stor succes. Sammen har de gigantisk succes.

Som B.O.C er trioen højaktuel med debutalbummet 'Mere end musik', der brager direkte ind på førstepladsen af albumcharten.

Rapperne er også nummer et på singlelisten med nyheden 'Ibiza', og hele otte af de 13 sange fra 'Mere end musik' er i top 40.

Kesi er desuden på singlelistens andenplads som gæst på Artigeardits 'Er her', der har toppet de seneste uger.

Gilli, Kesi og Benny Jamz dannede B.O.C omkring 2010, og medlemmerne har siden samarbejdet på kryds og tværs på talrige hits.

Hænger ikke sammen

'Mere end musik' er ugens eneste nyhed på albumchartens top ti, hvor Olivia Rodrigos populære 'Sour' glider ned som nummer to.

B.O.C sampler Rasmus Seebach på 'Kalder på dig', der tager singlelistens 9. plads. Det går mindre godt for Rasmus Seebachs nye udspil, 'Så længe vi danser'. Singlen gik ind som nummer ti i sidste uge og falder nu til nummer 24.

Det københavnske rockband The Minds of 99 samler omkring 50.000 fans i Parken. Foto: Live Nation

The Minds of 99 er endnu et eksempel på, at salg af koncertbilletter og afspilninger på streamingtjenesterne ofte ikke hænger sammen. Rockbandet har udsolgt i Parken i september, men deres nye single, 'Emil', misser top 40.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Gulddreng fører fortsat stort i kampen om sommerens EM-sang. Satirikerens 'Helt sikker' er nummer seks, mens det officielle udspil fra Alphabeat og landsholdet er på 35. pladsen.

Mads Langers sang om Christian Eriksen er floppet totalt. Den går ikke ind på top 40 efter slet ikke at have figureret på Spotifys top 200.