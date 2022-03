Dansk verdensnavn flopper fælt

En overgang havde Mø stor succes i udlandet.

Nu er hun knap nok populær herhjemme.

Fynboens aktuelle tredje album, 'Motordrome', er ude af den danske top 40 efter blot to uger. Pladen peakede på 9. pladsen.

Til sammenligning lå Møs debutalbum, 'No Mythologies to Follow' fra 2014, på listen i 38 uger.

Hendes andet udspil, 'Forever Neverland', nåede førstepladsen i 2018.

Mø har aldrig haft internationale hits på egen hånd, men hun ramte top fem verden over i 2015 og 2016 som gæstevokalist hos amerikanske Major Lazer på singlerne 'Lean On' og 'Cold Water'.

Kæmpestor Rahim

Gilli er stadig urørlig på toppen af albumlisten med 'Carnival', der nu har ligget nummer et seks uger i træk.

Marie Keys karriere er helt punkteret. Sangskriverens nye skive, 'Lys finale', tilbragte kun en uge på top 40, og det var som nummer 38.

Tobias Rahim (den store mand) og partneren Andreas Odbjerg (den lille mand). Foto: Sebastian Stigsby

Sangeren Tobias Rahim sidder massivt på singlecharten. Jydens kæmpehit, duetten 'Stor mand' med Andreas Odbjerg, fejrer den 15. uge i front, og det er kun Luis Fonsis 'Despacito', der med 17 uger har holdt længere tid på førstepladsen.

Det kan faktisk sagtens vise sig, at Tobias Rahim bliver manden, som saboterer sit eget rekordforsøg.

Hans nye sang, 'Mucki Bar', er nemlig steget til andenpladsen, og de dagligt opdaterede antal streaminger hos Spotify indikerer, at 'Mucki Bar' slår 'Stor mand' og indtager førstepladsen på den officielle chart i næste uge.

Lukas Graham skuffer igen. Nyheden 'All Of It All' dumper ind på singlelistens 29. plads.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.