Dansk verdensnyhed er et hit

Det gik verden rundt, da Mads Langer i april troppede op på en scene i Aarhus og spillede for en hel del biler.

Nu rejser popsangeren landet rundt med det opsigtsvækkende koncept.

Mads Langer er en del af karavanen Drive In - Live, som de kommende knap fire uger præsenterer shows med blandt andre Lars Lilholt, Phlake og Anden i fem af kongerigets største byer.

Og i coronakrisen savner danskerne åbenbart liveunderholdning i en grad, så de er villige til at indtage den i en Toyota:

- Det går generelt rigtig godt med billetsalget. Det er jo en ny ting, og med meget kort aftræk at sælge billetterne i, ligesom det er en ny og for de fleste ukendt oplevelse. Vi ved selvklart ikke om alle billetterne bliver solgt, men konceptet Drive In - Live er kommet godt fra start, siger promotion manager Heidi Degn fra Live Nation, der står bag det usædvanlige påfund.

Ingen alkohol

Mads Langer kickstarter Drive In - Live onsdag aften i Københavns Lufthavn, hvor der meldes udsolgt med 600 biler.

Publikum har betalt 600 kroner plus gebyr per bil, og der må maksimalt være fem personer i bilen.

Til forskel fra almindelige koncerter vil der ikke blive serveret alkohol.

Fans opfordres til at tømme blæren derhjemme, da der ikke er toiletter på koncertpladsen, og det i øvrigt er forbudt at forlade bilen.

Live Nation opfordrer i øvrigt til, at man undlader at dytte.

Mads Langers optræden i Aarhus blev omtalt i store internationale medier som Los Angeles Times, Forbes, NME og New York Post.

BBC dækker koncerten onsdag aften. Det gør Ekstra Bladet også.