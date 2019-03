Danske amatører slår verdensstjerner

Sofie og Dagmar fra danske Soda banker Lady Gaga og Ariana Grande fra den amerikanske stjernehimmel.

Det lyder som en popdrøm, men det er virkeligheden på den danske albumliste i denne uge.

11-årige Sofie og Dagmar strøg helt til tops i børnenes MGP for nyligt, og nu springer pladen med alle finalesangene såmænd fra sidste uges tredjeplads og helt op som nummer et.

Lady Gaga og Bradley Coopers soundtrack til 'A Star Is Born' må overgive førstepladsen til ungerne. Succesfilmens sange har ellers udgjort det mest populære album herhjemme i otte uger.

Ariana Grandes 'Thank U, Next' falder fra andenpladsen til tredjepladsen.

Hugo ikke helt god

Post Malones danske fans har tydeligvis varmet op til hans udsolgte koncert i Royal Arena forleden med rapperens musik. Begge texanerens album er nu i Top 10.

Ugens højest placerede nyhed er Hugo Helmigs debutalbum, 'Juvenile', der gør sin entré på 11. pladsen. Sangeren blev natten til lørdag tilbageholdt af politiet i Aarhus i en kokainrus.

Interessen for Hugo Helmigs album er dog ikke påvirket af skandalen, for listen medregner streaming og salg i tidsrummet fredag 1. marts til og med torsdag 7. marts.

Hozier går direkte ind som nummer 1 i USA med 'Wasteland, Baby!', mens Tom Walkers debut, 'What a Time to Be Alive', brager ind på førstepladsen i Storbritannien. Ingen af de to skiver er i den danske Top 40.

Lady Gaga og Bradley Coopers 'Shallow' er nummer 1 på den danske singleliste for syvende gang.

Alphabeats comebacksingle, 'Shadows', misser Top 40.