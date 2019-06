Danske medier boykotter Volbeat

På lørdag 29. juni giver Volbeat koncert i Ceres Park i Aarhus.

Men ligesom det var tilfældet, da bandet optrådte i Parken i august 2017, har bandet valgt Ekstra Bladet fra.

'Ekstra Bladet er ikke blevet akkrediteret til Volbeat-koncerten i Ceres Park på lørdag 29. juni. Det gælder både anmelder og fotograf', lyder det fra koncertarrangøren Live Nation i en mail.

Live Nation har ingen kommentar eller forklaring på, hvorfor Ekstra Bladet ikke er akkrediteret til koncerten. Det har Volbeats pladeselskab Universal heller ikke. En akkreditering giver adgang til koncerten via arrangørerne, hvilket er kutyme for anmeldere og fotografer.

Volbeat på scenen i Parken. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

I 2017 kom det som en overraskelse, at bandet udover Ekstra Bladet valgte at udelukke metal-mediet Devilution fra deres udsolgte koncert, som en række andre danske medier var blevet akkrediteret til.

Både Ekstra Bladet og Devilution var af den opfattelse, at udelukkelsen skyldtes kritiske omtaler og anmeldelser af Volbeat.

Ultimatum

Af den grund sendte Ekstra Bladet sammen med BTMX, Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske og Devilution et åbent brev til Volbeat, hvori det fremgik, at man fra dansk presses side ikke vil finde sig i, at udvalgte medier udelukkes fra store koncerter.

Det fremgik ligeledes, at bandet kommer til at leve uden koncertanmeldelser fra de største danske medier, hvis de igen insisterer på at sortere kritiske medier fra.

- Anmeldervirksomhed i Danmark skal være fri og uafhængig. Vi skal derfor understrege, at vi fremover forventer, at alle medier bliver behandlet ens. Enten bliver alle akkrediteret, eller også får alle nej til akkreditering. Hvis der imod forventning igen bliver akkrediteret selektivt, næste gang Volbeat giver koncert, vil undertegnede medier undlade at anmelde koncerten, lød det i 2017.

Boykotter koncert

Ingen af de førnævnte danske medier har denne gang modtaget afslag på deres forespørgsel om akkreditering, men støtter naturligvis op om den knap to år gamle musketéred.

Dermed vil ingen af de store medier anmelde lørdagens koncert, der ikke er udsolgt. Også musikmedierne Gaffa og Poplish.dk støtter boykottet af Volbeat.

Det glæder Ekstra Bladets chefredaktør Karen Bro.

- Jeg er trist over at se en gentagelse af, at man udelukker dele af pressen, men det er omvendt rart at konstatere, at pressen står sammen, siger hun.

Michael Poulsen slipper for dårlige anmeldelser på lørdag. Han og Volbeat får slet ikke nogen - fra medierne i hvert fald. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, har fulgt Volbeat i årevis og overvejende anmeldt dem negativt. Han gav koncerten i Parken to stjerner og slog fast om det succesfulde band, at 'de har aldrig lydt værre. Og de har aldrig været større'. Ekstra Bladet valgte at købe billet til koncerten i Parken.

I år er Thomas Treo på festivalen Tinderbox i Odense, når Michael Poulsen og co. går på scenen i Aarhus. I stedet var det planen, at koncerten skulle live-dækkes af en af Ekstra Bladets journalister, men ikke anmeldes.