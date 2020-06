Danske rappere langer ud efter P3

For nylig har et opslag fra en række prominente urban-kunstnere floreret på Instagram, og i opslaget, som blandt andre er delt af rapperen Gilli, lyder en skarp kritik af DR's radiokanal P3.

'Dansk rap/hip hop fremført af anden etniske danskere har domineret den danske musikscene på streaming/ungdomskultur i flere år, men er stadigvæk ingen steder at finde på P3,' står der i opslaget.

Over for Ekstra Bladet uddyber en gruppe danske rappere i samlet front nu kritikken.

- Dette initiativ udspringer af en undren over, hvorfor prominente artister fra urban/rap-genren, som både streamer meget på blandt andet Spotify, men også er bannerførere for en større ungdomskulturel bølge, konsekvent er underrepræsenterede på P3's rotationslister, lyder det fra Ali Sufi, som ejer pladeselskabet Heritage, der står bag blandt andre MellemFingaMuzik og Jamaika.

Opråbet bakkes op af kunstnerne Stepz, Branco, Artigeardit, Icekiid, Carmon, AMAL, Pay, RH og Gio. Rapperne ønsker ikke at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Millioner streams, ingen radiotid

For at underbygge pointen peger Ali Sufi på flere eksempler på sange, der har opnået succes på streamingtjenesten Spotify, men ikke har klaret sig gennem P3's nåleøje.

Sangen 'Jungle' af MellemFingaMuzik har over 11,6 millioner afspilninger på Spotify, mens den ikke er blevet spillet en eneste gang i P3's sendetid. Den klarede som det eneste nummer, der ikke var en julesang, at ligge på toplisten over julen i 2019, fortæller Ali Sufi.

Derudover er rapperen Nodes nummer 'Super Mario', som har omkring 10,4 millioner afspilninger på Spotify, blevet spillet to gange, mens nummeret 'Bilen skrider', som han har lavet sammen med Suspekt-rapperen Orgi-E, er blevet spillet 54 gange i radioen og streamet under én million gange på Spotify.

- Vi mener, der er en underrepræsentation og fravær af en bestemt type musik ofte med gadeinspireret lyrik, som 99 ud af 100 gange udøves af kunstnere med etnisk minoritetsbaggrund. At der ikke er følsomhed nok til at vise eller afspejle den kultur og musik, som i princippet har blomstret og påvirket ungdomskulturen de sidste fem-syv år, siger Ali Sufi på vegne af de nævnte kunstere.

Så meget bliver de spillet Node er blevet spillet 62 gange på P3, mens hans personlige top 10 på Spotify i alt er streamet 85.900.000 gange. Til sammenligning er rapperen Benjamin Hav blevet spillet 443 gange på P3, mens hans personlige top 10 på Spotify er streamet i alt 4.200.000 gange. MellemFingaMuziks numre er i alt blevet spillet 312 gange på P3, mens deres personlige top 10 på Spotify er streamet i alt 68.300.000 gange. Til sammenligning er Barselona blevet spillet 1366 gange på P3, mens deres personlige top 10 på Spotify er streamet 7.700.000 gange på Spotify Sivas er blevet spillet 4078 gange på P3, mens hans personlige top 10 på Spotify tæller i alt 88.500.000 streams. Til sammenligning er Karl William blevet spillet 4687 gange på P3, mens hans personlige top 10 på Spotify er blevet streamet 21.000.000 gange i alt Kilder: Spotify, P3 Trends Vis mere Luk

P3: - Vi kan ikke se blindt på streamingtjenesternes hitlister

Ekstra Bladet har foreholdt DR og P3 den kritik, der kommer til udtryk i rappernes opråb.

Musikansvarlig på P3 Mathias Buch Jensen skriver i et skriftligt svar, at 'når vi udvælger musik, kan vi ikke se blindt på streamingtjenesternes hitlister'.

'Lyttesituationen er ofte forskellig på radio og på en streamingtjeneste, hvor man hører en ting tirsdag formiddag og en anden ting, når man er til fest. På radio skal vi have plads til flere forskellige genrer, køn, danske og udenlandske kunstnere, som er både etablerede, i mellemlaget eller helt upcoming', skriver han.

Ifølge Mathias Buch Jensen er det 'faktuelt forkert at lige netop den her type af dansksproget rapmusik ingen steder er at finde'.

'Dansk rap har mange forskellige udtryk, og det forsøger vi efter bedste evne også at afspejle i den musik, vi vælger til – samtidig med at der selvfølgelig skal være plads til mere og andet. For at nævne nogle helt aktuelle eksempler, så er ArtigeArdit i denne uge P3's Uundgåelige, Branco figurerer lige nu sammen med Topgunn som en af kanalens mest spillede, og ICEKIDDSs nye single er lige blevet addet. Derudover har vi for eksempel den ugentlige podcast ’Bagsædet’ med Hav og Kamal, der er dedikeret til lige præcis denne type musik og kultur, og i 'Neonlys' har vi en redaktionel dækning af musik med afsæt i det samme', skriver han.