Danske rockstjerner om vild koncert: - En drøm/mareridt

Et absurd projekt er lykkedes. Carpark North har i samarbejde med Ekstra Bladet leveret en livekoncert til hele Danmark direkte fra Telia Parken og på eb.dk.

Samtidig kunne alle Ekstra Bladets læsere sende kommentarer af sted til Lau Højen og resten af banden, der koncerten igennem blev fodret med ros fra fans landet over.

- Jeg håber og tror, at det har været en fed oplevelse for folk at se os stå her, siger forsangeren.

- Faktisk var det vildt fedt for os også at kunne se alle de kommentarer, der kom ind. Det er fandeme svært at sammenligne det her med noget, vi har lavet før.

Ja, I står jo i Parken, men samtidig er der ingen mennesker …

- Det er en skøn blanding mellem at lave en livekoncert, lave en musikvideo og lave en lydprøve. Sådan er følelsen, siger Lau Højen.

Hvad tænker man, når man står og kigger rundt, og man ikke kan se nogen tilskuere?

- I virkeligheden er det en drøm/mareridt.

Seerne amok i jubel: Gense fantastisk Carpark North-koncert

Det underligste

Under coronaepidemien har man fredag efter fredag kunnet opleve fantastiske livekoncerter på eb.dk.

Hvor rangerer man det her henne?

- På underlighedsskalaen er det en top 3-oplevelse for os, siger Søren Balsner, bassist hos rock-drengene.

- Venue er det top 1. Det er klart det største sted, vi har spillet, indskyder Lau Højen, inden Balsner fortsætter:

- Ja, det er skørt. Vi har gået og bygget op til det her hele dagen. Normalt kommer der flere og flere mennesker til. Men ikke denne gang.

Se også: Dansk hit-trio går tilbage til rødderne

Carpark North skabte et brag af en fest i Telia Parken - men tilskuerpladserne var helt tomme denne fredag aften. Foto: Per Lange

Så I med?

I stedet har alle publikum været samlet i stuerne på Ekstra Bladets hjemmeside.

- Der har været så mange kommentarer, at det virker som om, at de slet ikke har set med, griner Søren Balsner.

Hvad siger det jer, at der er SÅ mange, som vil bruge en fredag aften med jer?

- At vi skal spille en rigtig koncert i Parken om lidt. Åh, ej, det er næsten blasfemi.

- Vi har været i gamet i mange år. Jo længere, vi kommer ind i det, jo mere absurd bliver det, at folk stadig synes, at man er spændende, siger Lau Højen.

Fredag var ikke bare en speciel koncertdag for Carpark North. Det var samtidig dagen, hvor de udgav deres nye sang 'Moments’.