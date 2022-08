Danske Victoria for fræk til MTV: Bare bryster på scenen

Bar mås og en top, der faldt ned, var for meget for MTV, der i aftes sendte Video Music Awards

Det er langt fra nyt, at halvt danske Victoria De Angelis viser masser af hud, når hun optræder.

Den Eurovision-vindende bassist udgør den ene fjeredel af bandet 'Måneskin', der i 2021 vandt Eurovision Song Contest, og søndag aften var hun skyld i, at bandets optræden blev cenureret.

Måneskin kunne tage en statuette med hjem. Foto: Ritzau Scanpix

Sammen med forsanger Damiano David, guitarist Thomas Raggi, og trommeslager Ethan Torchio optrådte hun ved årets udgave af MTVs Video Music Awards, og det blev en spøjs forestilling.

Mens Damiano David bogstaveligt talt optrådte med røven ud af bukserne, så tabte Victoria De Angelis sin top lige i begyndelsen af deres show.

Damiano David iført bukser uden bag. Foto: Getty Images

Den halvt danske og halvt italienske musiker var iklædt en bluse, der kun dækkede den ene siden af hendes overkrop. Den anden var bar - kun en lille sølv-dims dækkede hendes brystvorte.

Et lille hjerte skjulte bassistens brystvorte. Foto: Ritzau Scanpix

Pludselig røg den halve top af og Victoria De Angelis stod med helt bar overkrop.

The show must go on, og det så ikke ud til at påvirke bassisten overhovedet, at hun spillede i bar barm. Det samme var ikke tilfældet for folkene bag tv-showet, der fik mere end travlt med at klippe væk fra den Victoria De Angelis' hud.

Victoria fyrede af med bandets dansere uden at lade sig gå på af den manglende overdel. Foto: Ritzau Scanpix

I stedet blev der vist et billede, der var taget så langt fra scenen, at man ikke kunne se, hvad der reelt foregik på scenen. Det bliver på Twitter blandt andet kaldt for 'det mest pinlige VMA-øjeblik'.

I et længere interview med Ekstra Bladet har Victoria De Angelis tidligere fortalt, at nøgenhed og bar hud ikke rager hende en pind, og hun lægger også ofte den slags billeder ud på sine sociale medier.

- En krop er en krop, men ofte bliver kvinder set som et objekt, og det er virkelig virkelig dumt, har Victoria De Angelis tidligere sagt.

