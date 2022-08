Dansker støver fløjten af: Genudgiver kulthit med stjerner

Hvis du var ung i år 2000 ved udgivelsen af nummeret eller i årene derefter, har du med garanti været på dansegulvet eller haft basarmen i vejret til Dj Aligators store dance-hit ’The Whistle Song’.

En hårdtpumpende - ja, nogle vil nok sige småirriterende - gulvpakker, der i dag nærmest regnes for at være en slags kult-evergreen inden for sin genre herhjemme.

Det karakteristiske fløjtetema, Al Agamis spoken words og de hurtige rytmer satte fut i diskoteker verden over i begyndelsen af det nye årtusinde, og manden bag – nu 47-årige Ali Movasat - havnede i toppen af hitlisterne både i Danmark og i udlandet.

Udbredelsen var så massiv, at britisk hitlistesucces endda landede Aligator en optræden i datidens store musikshow ’Top of the Pops’ - noget, der er ganske få danskere forundt.

Fløjter alle vegne

Pludselig rendte ungdommen rundt med fløjter hængende ud fra lommerne i selvlysende snore, og grundstenen var dermed lagt til en karriere for Dj Aligator, der i tiden efter gav utallige shows som dj og artist kloden rundt – og som med flere hits i bagagen har gjort det lige siden.

Men nu har kæmpehittet fået nyt liv.

Dj Aligator er således teamet op med to verdenskendte dj’s i skikkelse af australske Timmy Trumpet og amerikanske Steve Aoki.

Danske Ali Movasat alias Dj Aligator (t.h.) med sine to nye kumpaner Steve Aoki (t.v.) og Timmy Trompet (i midten), der på det anerkendte DJ Magazines seneste liste over verdens 100 mest populære dj’s lå henholdsvis nummer 10 og 9. Pr-Foto

I dag 5. august udgiver trekløveret ’The Whistle Song’ i moderne indpakning under titlen ’The Whistle’.

- Jeg er blevet spurgt så mange gange i løbet af de seneste 20 år, om jeg ville give tilladelse til nye versioner eller remixes af 'The Whistle Song', og svaret var ganske enkelt et nej hver eneste gang. Jeg har altid troet på, at man aldrig skal røre ved en klassiker, siger Dj Aligator til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men i 2020, præcis 20 år efter udgivelsen, fik jeg så den ide at lave en ny version af den, som jeg kunne optræde med til mine 20 års jubilæumsshows. Min allerførste tanke var et samarbejde med Timmy Trumpet, Australiens største dj, da netop Australien er et af de territorier, hvor jeg virkelig har haft stor succes. Mit hold fik så kontakt til hans management.

En mening med alt

Men så kom coronapandemien ud af det blå. Alt blev aflyst - og planerne sat på pause.

- Da tænkte jeg, at der nok var en mening med, at nummeret ikke skulle blive til noget. Lige Indtil Timmy Trumpets management senere kontaktede os og fortalte, at de nu havde spillet det for Steve Aoki og hans hold, og at de var blevet så vilde med det, at Steve Aoki også ville være med.

- Der er en mening med alt her i verden. I 2020 troede jeg, at drømmen om et samarbejde med én verdenskendt dj gik i vasken, men efter to års pause pga. corona fik vi så bare endnu en verdenskendt dj med på vognen, så der var to. Jeg føler mig superheldig og stolt over det her samarbejde, fortæller Dj Aligator.

Se og hør Steve Aoki fyre 'The Whistle' af ved en dj-optræden for nylig og tjek den originale version i videoerne herunder: