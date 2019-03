Danskere bag popdivas megaflop

Katy Perry er en af musikverdenens største stjerner.

Eller det var hun i hvert fald.

Efter at have sendt 'I Kissed a Girl', 'Firework', Roar' og ikke mindre end seks andre singler helt til tops på den legendariske hitliste Hot 100 i USA, er den 34-årige californier nu langt fra poppens tinder.

Katy Perrys nye single '365', der er udsendt i samarbejde med den russisk-tyske producer Zedd, har udviklet sig til et enormt flop for den før så succesvante sangerinde.

'365' ramte 86. pladsen på Hot 100, men gik hurtigt kold og røg ud af listen ugen efter.

Sangen udkom 14. februar og har ikke været i Top 40 i Danmark. Den er i øjeblikket nummer 86 på Spotifys globale Top 200.

Danske sangskrivere

'365' er skrevet af blandt andre de tre danskere Peter Wallevik, Daniel Heløy Davidsen og Mich Hedin Hansen alias Cutfather. Sidstnævnte står også anført som producer på fadæsen.

- Det sjove lige ved Zedd og Katy Perry er, at hele platformen er der. Man hopper bare med på et kæmpe maskineri, der fungerer, udtalte Daniel Heløy Davidsen for nyligt til Ekstra Bladet.

'365' udgives af giganten Interscope/Universal og er lanceret med en stort anlagt musikvideo.

Fiaskoen kommer i forlængelse af Katy Perrys skuffende forløb med sit seneste album, 'Witness' fra 2017, der slet ikke formåede at leve op til forgængerne 'One of the Boys', 'Teenage Dream' og 'Prism', som tilsammen blev solgt i op mod 20 millioner eksemplarer.

Privat går det tilsyneladende bedre for verdensstjernen. Dagen efter udgivelsen af '365' blev hun på Valentine's Day forlovet med skuespilleren Orlando Bloom.