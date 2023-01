Danskerne gider ikke kvinder

Kønsbalancen i dansk musik er stadig helt ude af balance.

Top 100 over de mest populære album i Danmark i 2022 er netop offentliggjort på hitlisten.nu, og akkurat som i 2021 er der ikke et eneste nyt album fra en kvindelig dansk solist på listen.

To gamle børneplader med Søs Fenger og Alberte er alene om at være hjemlige repræsentanter for det stærke køn.

En lang række fremtrædende danske kvinder udsendte ellers album sidste år, men værker fra Tina Dickow, Clara, Anne Linnet, Jada, Mø, Marie Key og Stine Bramsen blev altså ikke streamet og købt nok til at nå i top 100.

Flere af dem formåede sågar ikke at opnå en placering på den ugentlige top 40.

Lasse Lindholm, direktør for kommunikation hos musikselskabernes brancheorganisationen, IFPI, udtaler i en pressemeddelelse:

Annonce:

'(...) Vi har en stor opgave foran os med at sikre en bedre kønsbalance. Alle led i fødekæden har et ansvar for at drive den forandring. Det gælder dem, der arbejder med vækstlaget, det gælder os, som udgiver musikken. Og det gælder streamingtjenesterne, radioerne og i sidste ende også forbrugerne.'

Gilli på toppen

De udenlandske kvinder fylder heller ikke meget på listen. Olivia Rodrigo og Taylor Swift er således de eneste på top 30.

Top ti består udelukkende af mænd, og Gilli konsoliderer sin stjernestatus ved at ligge både nummer et, syv og otte.

Helt i top er rapperens 'Carnival', mens 'Suave World' er på 7. pladsen. B.O.C, der har Gilli som medlem, tager 8. pladsen med 'Mere end musik', der var nummer to på årslisten for 2021.

Gilli er fortsat en af de absolut mest populære mænd i den danske musikbranche. Foto: Universal

'Infinity Action' med The Minds of 99 erobrer andenpladsen, og Andreas Odbjergs 'Hjem fra fabrikken' er nummer tre.

Både 'Carnival' og 'Infinity Action' udkom i januar, hvilket naturligvis er en fordel i konkurrence med eksempelvis Tobias Rahim, som først udsendte 'Når sjælen kaster op' i oktober og må nøjes med 12. pladsen.

Annonce:

Tobias Rahim har dog ganske usædvanligt hele tre af de største fire sange på listen over de 100 mest populære sange i Danmark i 2022. 'Stor mand' topper foran 'Mucki Bar'.

Pil er den enlige kvindelige solist fra Danmark på listen. Sangerindens 'Nattely' er nummer 89.