Dansktoppens nye konge

I en alder af 74 år er den tidligere bryggeriarbejder og forhenværende folketingsmedlem for Enhedslisten Finn Sørensen gået hen og blevet toppen af poppen.

Hans sang ’Sæt Lærkesletten fri’ har netop kunnet fejre ti-ugers jubilæum som nummer et på Dansktoppen. Sangen har han skrevet som et – desværre forgæves – opråb til hovedstadens politikere, der nu har stemt for at plastre det rekreative område Lærkesletten til med asfalt og beton.

Og selv om protestsange traditionelt ikke gør sig til på Dansktoppen, har Finn Sørensens hyldest til den vilde natur altså taget lytterne med storm.

– Vi skal vel helt tilbage til John Mogensen og hans sang om ’Dybbøl Mølle’ (som fik den dengang socialdemokratiske politiker Erhard Jakobsen op i det røde felt, red.) for at finde en sang med politisk indhold, der i den grad har hittet. Er du en ny John Mogensen?

– Bare jeg var. Det ville være dejligt, men nej, det er jeg ikke, siger Finn Sørensen, der har en fortid i Røde Mor og er ganske overrasket over sin sangs succes.

– Jeg skrev sangen, fordi jeg var vred. Jo mere presset bylivet bliver, jo mere er der brug for frirum som Lærkesletten. Og så tror jeg, at de politiske sange er ved at komme tilbage. Mange vil gerne sætte ord på, hvad der sker i samfundet. Tiden er ikke så meget til sange om fadbamser og kærlighed som til det på én gang politiske og poetiske, siger Finn Sørensen, der dog ikke umiddelbart er klar med et nyt politisk dansktophit.

16. maj er han dog på banen som deltager i en demonstration, der skal sætte fokus på fremtiden for Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen.