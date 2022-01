Deler ud i rap: 'Hemmeligt' far

Det er ikke meget, rapperen Gilli deler ud af sit liv.

Alligevel er der sneget sig en ret essentiel detalje med i rapperens nyeste album 'Carnival'.

Her kan han nemlig dele med sine lyttere, at han er blevet far.

Det skriver Soundvenue.

På den nye udgivelses sidste nummer, 'Urørlig', fortæller Gilli nemlig, at han er blevet far til en datter - noget som de fleste nok ikke var klar over før pladen.

'Jeg har min datter med mig, så jeg sørger for vi flyver', lyder det i sangen.

Ud over den ene linje fortæller Gilli også om, at datteren er 'urørlig', og at barnet skal have lov til at sove.

På pladen, der er den første fra Gilli uden gæsterappere, kommer han også ind på moderen til barnet, som han omtaler som sin 'baby mama'.

Der er ikke kommet noget andet frem om, hvem moderen til datteren er, da rapperen er kendt for at holde sit privatliv meget hemmeligt.

