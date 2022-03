'Den kom til mig om natten'

Sammen med sin lillebror, Noller, fik sangskriveren Jørgen Olsen i 2000 en stor del af verden til at synge med på 'Fly on the Wings of Love' - nu håber, han, at en masse mennesker vil lytte til hans seneste udspil og dermed følge titlens opfordring - 'Fight For Freedom'.

Med sangen ønsker han at give Ukraine al sin støtte og det ukrainske folk al sin kærlighed og medfølelse.

Det fremgår af et opslag på brødrenes hjemmeside.

Kæmper for demokratiet

For som så mange andre danskere følte han, at han måtte forsøge at gøre noget - udtrykke sin støtte og på anden vis hjælpe, da Rusland invaderede Ukraine. I hans tilfælde altså en sang, hvor halvdelen af indtægterne går til humanitær hjælp i Ukraine.

- Jeg havde et behov for at gøre noget. Noget konkret. Vise, at jeg kæmper for demokratiet, siger 71-årige Jørgen Olsen til Ekstra Bladet.

Så på mindre end en uge, skrev han sangen 'Fight for Freedom'. En 'håbs-sang', kalder han den.

- Melodien har jeg haft liggende i skuffen i et års tid. Den havde egentlig en anden tekst - den var tænkt som en kærlighedssang. Men jeg vidste, at melodien ville fungere, og ja, så kom den nye tekst til mig midt om natten, fortæller Jørgen Olsen og tilføjer:

- Jeg har jo været sangskriver, siden jeg var 15 år, så jeg ved jo, hvordan man gør.

Tog tre timer

Mandag i denne uge fik han så med Poul Halbergs hjælp som producer gjort sangen helt færdig til at ramme danskernes ører.

- Det tog os tre timers effektivt arbejde.

Hvor mange penge sangen, der kan høres flere streamingtjenester, kan bidrage med til det krigsramte land, tør han ikke spå om.

- Men mange bække små ..., siger han og fortsætter:

- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve noget, som det, der sker lige nu. Men det positive, er at opleve, hvordan vi står sammen. Sammenhold er en fin måde at kæmpe på.

