Den største er død: Får vi nogensinde det format at se igen?

- Får vi nogensinde en mand og en kunstner af det format at se igen?

Det spørgsmål sidder Jakob Damgaard Lund tilbage med efter nyheden om, at nationalskjalden Kim Larsen er død.

Jakob Damgaard Lund, der er medforfatter til Kim Larsen biografien 'Solisten', er således ikke et øjeblik i tvivl om Larsens enorme status for den danske musikscene:

- Den kæmpe betydning, han har haft for dansk musik, er det, der bundfælder sig nu. Det er et chok, at det nu er væk og endegyldigt forbi, lyder det fra Jakob Damgaard Lund.

- Hvad ser du som højdepunkterne i hans karriere?

- Hele Gasolin-tiden var et nybrud. Der sker noget, som vi ikke havde set før. De stod for at synge om sig selv og miljøet på Christianshavn. Den tradition er han med til at starte. Så viderefører han det over i 80'erne-pladerne 'Midt om natten' og 'Forklædt som voksen', hvor solisten rigtig træder i karakter, siger Jakob Damgaard Lund om Kim Larsens to vanvittigt populære album:

- De er aldrig overgået og bliver det heller aldrig.

Ekstrem privat

Mens Kim Larsens musik er kendt vidt og bredt, så er offentlighedens viden om hans privatliv en ganske anden sag.

Kim Larsen var nemlig en meget lukket person, hvilket Jakob Damgaard Lund og hans medforfatter Peter Rewers stiftede bekendtskab med, da de arbejdede på biografien om ham:

- Vi fik aldrig adgang til ham. Det blev ret konsekvent lukket ned. Han var helt ekstrem privat, og der var virkelig ingen adgang til alt det, der gik om rumsterede. Det havde vi alle sammen lyst til at høre mere om, for der måtte virkelig være noget derinde. Men man kunne bruge hans musik til at tolke ret meget om ham som menneske, fortæller Jakob Damgaard Lund.