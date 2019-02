Den største: Megastjerne til Roskilde

Roskilde Festival får fint besøg til sommer.

Selveste Bob Dylan og hans band træder nemlig op på Orange onsdag 3. juli.

Den amerikanske gigant, der fylder 78 i maj, har tidligere besøgt Roskilde i 1990, 1995, 1998, 2001 og 2006.

Bob Dylans seneste koncert herhjemme fandt sted i København i 2017. Han har optrådt i Danmark omtrent hvert andet år siden midt i 1990'erne.

Veteranen regnes for populærmusikkens væsentligste sangskriver og en af sin generations mest betydningsfulde kulturpersonligheder.

Også Robert Plant

Bob Dylan får følgeskab af en anden legende, for Roskilde har her til morgen også sat engelske Robert Plant på plakaten. Den tidligere frontmand i Led Zeppelin indtager Dyrskuepladsen med sit band, The Sensational Space Shifters.

Dagens tilføjelser er desuden: Rosalía (ES), Underworld (UK), Amnesia Scanner (FI), Crack Cloud (CA), Croatian Amor (DK), The Garifuna Collective (BZ), Koffee and the Raggamuffins Band (JM), Lemaitre (NO), Liraz (IR), Nanook (GR), Philip H. Anselmo & The Illegals (US), Rolling Blackouts Coastal Fever (AU), Tássia Reis (BR), Throwing Snow (UK) og Whores (US).

Festivalen har tidligere røbet hovednavnene Cardi B, Robyn, The Cure og Travis Scott. Der offentliggøres løbende flere navne.

Landets største festival finder sted fra onsdag 3. juli til lørdag 6. juli med opvarmning fra lørdag 29. juni.

Partoutbilletter koster 2100 kroner, mens endagsbilletter sælges for 1050 kroner.