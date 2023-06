De sortklædte metalfans i læder, denim og tunge støvler fik deres sag for under solens bagende stråler på Copenhell.

25 grader i skyggen - og den var der ikke meget af - betød, at øllene måtte skylles ned med rigeligt vand, og at solhatten måtte tilføjes de hårde outfits.

Der var flere solhatte end læderjakker på Copenhells første dag. Foto: Per Lange

Men det var ikke noget, som kunne slå skår i glæden for de festivalgæster, Ekstra Bladet mødte på pladsen. Tværtimod.

- Jeg har en flaske med, som jeg kan fylde op, så jeg får nok væske. Men man siger jo, at der er varmt i helvede, så vejret passer godt, siger 33-årige Michelle Emdal, der er kommet fast på Copenhell siden 2017.

For Michelle Emdal er Copenhell et frirum, hvor hun kan være sig selv. - Som I kan se, er jeg solsikkebærer, så det er mit frirum fra alt det lort, jeg kæmper med til daglig. Jeg kan være mig selv herude, og der er ikke andre steder, hvor jeg kan gå i noget tøj som det her og føle mig tryg, siger hun. Foto: Per Lange

Vand mellem øl

Og selvom man ikke skulle tro det, hvis man har stiftet bekendtskab med mængden af øl, der bliver drukket på den københavnske festival, var rigelige mængder vand et tema, der gik igen.

Annonce:

- Vi drikker vand hele tiden. Man skal huske at drikke vand, ellers dør man, siger 26-årige Andreas Jacobsen, som er på festival med vennerne Louise, 25, og Sebastian, 22.

Vennerne stikker ud på festivalen i deres hvide tøj. - Vi skulle bruge et tema til vores camp, og vi kunne ikke komme på nogen gode idéer, så vi gik med den første idé, vi fik, som var bootleg-boys. Idéen er, at vi har hvidt tøj på, og så ser vi, om det kan ses, at det er hvidt, når festivalen slutter, siger Sebastian Rahbek. Foto: Per Lange

- Men der bliver også tid til øl?

- Det kan vi ikke komme uden om. Det bliver vand mellem øllene, ikke omvendt, siger Louise Lundegaard.

Siger det ikke

Vand var dog ikke den eneste sol-forebyggende foranstaltning, der var taget i brug blandt gæsterne.

Michelle Høya, 29, og Dennis Post, 46, som også arbejder for Copenhell, havde sørget for at pakke noget mere metalvenligt skiftetøj til de koldere timer.

Læder og denim finder Dennis Post og Michelle Høya frem, når solen er gået ned. Foto: Per Lange

- Vi har en god taske stående ude bagved med noget ekstra tøj, så vi kan blende ind i det sorte senere, siger Michelle Høya, og Dennis Post supplerer:

- Masser af læder og denim. Og så drikker vi masser af vodka - eller vand. Så vi ikke dør.

- Passer solcreme til jeres image her på Copenhell?

- Man siger det bare ikke til nogen, siger Michelle.

Vennerne Martin Hansen, 28, Jannik Thomsen, 30, og Thomas Ildstrøm, 28, har husket beskyttelse. - Vi har husket solcreme, og så drikker vi en masse vand og en masse bajere, siger Thomas. Martin supplerer: - Vi har smurt hinanden ind ude på campingpladsen. Foto: Per Lange

Glemt solcreme

Kæresteparret Philip Birk, 30, og Maria Malmborg, 35, var ikke mødt op helt så forberedte.

Annonce:

- Vi var faktisk på vej over for at købe en solhat, for at det ikke skal være løgn. De næste dage står den på delvist overskyet, så mon ikke vi klarer den der. For 27 grader er varmt, siger Philip Birk.

Maria Malmborg og Philip Birk glæder sig blandt andet til Slipknot, Mötley Crüe og Guns N' Roses. Foto: Per Lange

- Har I pakket solcreme og vandflasker sammen med nittebælterne og det sorte tøj?

- Vi har glemt solcremen, siger Maria Malmborg.

- Men der ryger en del vand ned. Vi køber en vand sammen med hver øl, det er en hovedregel, siger Philip Birk.

Copenhell fortsætter frem til lørdag nat. I alt møder 38.000 mennesker dagligt op til metalmekkaet under solens stråler.