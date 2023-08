Der skal penge i kassen: Annoncerer stor turné i udlandet

I 1997 udkom dansk-norske Aqua med en sang, der ændrede deres liv.

'Barbie Girl' blev et internationalt hit, og i årene efter turnérede Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted og Claus Norreen verden tynd med deres dansevenlige og iørefaldende musik.

Og selvom der nu er gået 26 år, siden 'Barbie Girl' udkom, så kan gruppen se frem til endnu et udlandseventyr.

Således har gruppen annonceret, at de i november og december drager på tværs af USA med deres nye 'Barbie World'-turné.

Her lægger de vejen forbi 20 byer som blandt andre Los Angeles, San Francisco og Chicago, der altså kan glæde sig til at synge med på hits som 'Doctor Jones', 'Roses Are Red' og 'Cartoon Heroes'.

Lukrerer på filmhit

Annonceringen sker i kølvandet på årets største biografhit 'Barbie', der har gået sin sejrsgang over hele verden og er spået at blive den mest indbringende film i år. Ligesom man heller ikke har kunnet komme udenom filmen, hvis man har klikket sig ind på internettet i løbet af sommeren.

I skrivende stund troner 'The Super Mario Bors. Movie' øverst på listen med at billetsalg på 1,359,332,753 milliarder dollars (9,37 milliarder kroner, red.), mens 'Barbie' ligger 19 millioner efter med et billetsalg på 1,340,301,000 milliarder dollars.

Amerikanske fans kan se frem til at kulørt Aqua-show. I løbet af sommeren har de optrådt på Grøn, som de debuterede på for præcis 25 år siden i 1998. De har siden været med tre gange - i 2001, 2008 og 2018, inden de altså tog en femte tørn i år. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Først var de væk. Så var de der

I foråret faldt det ellers en del for brystet, at Aquas ikoniske 'Barbie Girl' ikke ville være at finde i filmen eller på det tilhørende soundtrack.

Bandets manager, Ulrich Møller-Jørgensen, kunne bekræfte i Variety, at sangen ikke ville optræde i filmen - uden dog at forklare helt præcist hvorfor.

- Sangen vil ikke blive brugt i filmen, lød den korte melding fra Aqua-forsangerens manager.

Men få uger senere kunne ingen ringere end rapperne Nicki Minaj og Ice Spice annoncere, at de ville optræde på soundtracket sammen med nummeret 'Barbie World', som sampler Aquas 90'er-klassiker, og hvor man kan høre Lene Nystrøm synge 'I'm a Barbie girl, in a Barbie World'.

Nummeret blev ligesom filmen et hit og lå i juli øverst på den amerikanske Spotify-liste, og det har altså pustet nyt liv i interessen for den succesfulde gruppe.

Ondt blod

Der har dog tidligere været ondt blod imellem Aqua og legetøjsvirksomheden Mattel, der har skabt og ejer Barbie-brandet.

Efter 'Barbie Girl' blev et fænomen i 1997 og hittede enormt verden over, besluttede Mattel sig for at sagsøge MCA Records, som stod for ubredelsen af nummeret i USA, for krænkelse af deres brand.

De mente, at sangen kunne skade Barbie-dukkens image, og kritiserede blandt andet, at 'en promiskuøs Barbie-dukke sang i en flirtende tone' i hittet.

MCA Records slog tilbage og argumenterede for, at sangen var en parodi, og de besluttede sig for at lave deres eget søgsmål mod Mattel. Begge parters sager blev dog afvist af retten i Californien.

