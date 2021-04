Derfor er festivalplanen forsinket

Regeringens 'hurtigtarbejdende ekspertgruppe' er for langsom på grund af modstridende interesser

Med bred opbakning i Folketinget nedsatte regeringen 22. marts en ’hurtigtarbejdende ekspertgruppe’, der medio april skulle komme med et forslag til, hvordan sommerens større forsamlinger og arrangementer som festivaler, sportsbegivenheder og messer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Medio er ifølge Den Danske Ordbog fra den cirka 11. til den cirka 20. i måneden. Det er i dag 23. april.

Den ’hurtigtarbejdende ekspertgruppe’ har altså ikke været hurtig nok.

Forskellige retninger

Ekstra Bladet erfarer fra flere sider, at gruppens anbefaling blandt andet er forsinket, fordi de impliceredes interesser trækker i forskellige retninger og besværliggør enighed.

Angiveligt er det desuden kommet bag på gruppen, hvor omfattende og kompliceret opgaven er, når retningslinjer for vidt forskellige arrangementer skal udstikkes i en omskiftelig virkelighed, hvor vaccineplaner ændres ugentligt.

Udvalget består af ledere fra sundhedsmyndighederne, sportsverdenen og eventbranchen som blandt andre direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, adm. direktør i DBU Jakob Jensen og adm. direktør for Roskilde Festival-gruppen Signe Lopdrup.

Her er 'de hurtige'

Ekspertgruppens medlemmer: Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen Jens Lundgren, professor, Infektionsmedicinisk klinik, Rigshospitalet Lone Simonsen, professor, Folkesundsvidenskab, forsker i Pandemier og Modeller, RUC Jakob Jensen, adm. direktør i DBU Signe Lopdrup, adm. direktør, Roskilde Festival-gruppen Peter Mark Lundberg, direktør i Dansk Teater Georg Sørensen, adm. direktør i Messecenter Herning Christian Folden Lund, interrim CEO i BC Hospitality Group Morten Anker Jensen, politiinspektør, Sydøstjyllands Politi Kilde: Kulturministeriet Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til forsinkelsen og gruppens arbejde fra flere af eksperterne. Den generelle melding er, at man først udtaler sig, når der er opnået enighed om en udmelding.

Ætsende sarkasme

Blandt Ekstra Bladets kilder i musikbranchen betragtes den uafklarede situation efterhånden som en dårlig joke.

’Hurtigtarbejdende ekspertgruppe’ udtales med ætsende sarkasme.

Jelling Musikfestival begynder 20. maj - eller gør den? Foto: Stiig Hougesen/SH Luftfoto

Der er nu mindre end en måned til, at sæsonens første store festival, Jelling Musikfestival, efter planen skal finde sted.

Festivalens chef, Lars 'Charlie' Mortensen, mener, man skal 'tro på Odin og Thor' for også at tro på, at festivalen kan afvikles som vanligt i den historiske stationsby.

Tirsdag sagde han til Ekstra Bladet:

- Det er pissefrustrerende. Vi kan ikke trække den længere. Vi er vitterlig i limbo.

Melding kom ikke

Festivalbossen forventede en melding tirsdag eller onsdag. Den kom ikke. Den kom heller ikke torsdag, hvor ekspertgruppen holdt deres seneste møde.

Ifølge Kulturministeriet ’håber man’ stadig på en udmelding i denne uge. Det er som bekendt fredag.

Når ekspertgruppens anbefaling omsider foreligger, så indkalder regeringen efterfølgende til forhandlinger med aftaleparterne bag rammeaftalen fra 22. marts.

Forhandlingerne vil ifølge Kulturministeriet foregå ’rimeligt hurtigt’.

