Derfor holdt dansk succes-duo pludselig syv års pause

De første år var hæsblæsende.

Med albummet 'A Lifetime' stormede den danske gruppe Hush, der består af Dorthe Gerlach og Michael Hartmann, frem på hitlisterne og turnerede Europa tyndt.

Succes fortsatte i årene efter, indtil duoen besluttede at trække stikke. Syv år skulle der gå, før de var klar med den nye plade, 'Sand', som udkom fredag.

Men pausen har gjort dem godt, kan de hurtigt blive enige om.

- Vi havde brug for at sætte det hele på standby. Vi brugte de første ti år på at kæmpe os to mod verden og vise dem alle, at vi kunne blive til noget - og det blev vi også.

- Men da jeg rundede de 30, måtte jeg tænke over, hvem jeg egentlig var. Jeg havde måske forsømt det at blive voksen undervejs, så det krævede, at vi tog en pause og mærkede efter, siger Dorthe Gerlach.

Se også: Jyder mod toppen af poppen

Glemte at nyde det

Hun bliver suppleret af sin kæreste og bandmakker, Michael Hartmann.

- Når vi taler om de første år i dag, har vi begge lidt svært ved at huske, hvad der egentlig skete, fordi det havde lidt en tendens af, at vi væltede fra det ene til det andet.

- Jeg tror i høj grad, at vi glemte at mærke efter og nyde det, da det skete, siger han.

For nogle år siden gik hans forældre bort efter længere sygdomsforløb, og det betød også, at Hush gled ned ad prioriteringsstigen.

- Man kan sige, at livet kom lidt i vejen, og der var andre ting, som krævede vores opmærksomhed, siger Michael Hartmann.

Men den planlagte pause betød også, at Hush bevægede sig ind i et limbo af tvivl og usikkerhed. For der var ikke sat en udløbsdato på pausen.

- Det er klart, det er skræmmende. Det er alle de ting, man har arbejdet på og drømt om i lang tid, som man har opnået, og som man lige pludselig stopper op og stiller spørgsmålstegn ved. Man tager den risiko, at det hele måske bliver til ingenting.

- Men der var bare andre ting, som var vigtige for os der. Der var ikke noget alternativ til pausen, og det var først nu, at vi var klar til at komme med en ny plade, forklarer Michael Hartmann.

Tager sig tid til livet

Set udefra ligner det måske, at Hush har samlet op, fra hvor de slap, men det er langtfra tilfældet, understreger Dorthe Gerlach.

- Der er nogle andre ting i rygsækken. Livet kan hurtigt blive en dynamik, hvor man står op, og så handler det om at sætte flueben. Jeg tror, det er vigtigt at tage sig tid undervejs, så man bliver andet end sin karriere og de ting, man får ordnet i livet, forklarer hun og fortsætter:

- Musik kan jo kondensere og indfange følelser, vi alle sammen kender. Så hvis man skal have noget at give til sit publikum, kan det ikke nytte noget, at man ikke tager sig tid til at leve livet.

- Hvis man som musiker bare sidder i et isoleret studie og pisker sig selv i døgndrift for at holde momentum, så har man jo ikke noget at sige, som folk kan bruge til noget eller genkende.

Opsparet inspiration

Lysten til at kaste sig ud i et nyt album kom snigende i efteråret 2016, hvor Hush gav få akustiske koncerter, og hvor historierne pressede sig på.

- Da vi gik i gang med at skrive sangene, til pladen var færdigskrevet, gik der seks måneder. Så hurtigt har vi aldrig lavet en plade før, men der var en masse opsparet inspiration og liv, så pladen skrev nærmest sig selv, siger Dorthe Gerlach.

Med egne ord er de mere i sync end nogensinde før, men selv om Hush for tiden er en velsmurt maskine, så passer de på med ikke at presse den for hårdt.

- Lige nu har vi mest fokus på at være til stede og nyde det i stedet for at lægge en ny karriereplan. Det er også det, pausen har lært os, forklarer Michael Hartmann.

Hush tager på forårsturné fra 16. marts til 12. maj med albummet 'Sand'.