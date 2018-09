Derfor ramte Larsen så mange danskere

Henrik Smith-Sivertsen lægger ud med en anekdote, når han skal beskrive nu afdøde Kim Larsens betydning for dansk musik.

Forskeren bl.a. i populærmusik og musikhistorie spoler tiden tilbage til 1972, hvor Dansktoppen var 'det hotteste shit', og hvor der var en stor kløft mellem denne type musik og eksempelvis rock og folk

- Her var Kim Larsen med til en 15 minutter sultestrejke uden for radiohuset for at få noget beatmusik på Dansktoppen. Efterfølgende bliver han spurgt om dette i en radioudsendelse, hvor alle 'gasserne' (medlemmerne af Gasolin, red.) sidder og griner. Her siger han, at han ikke kan forstå, at der skal være disse kløfter. Hvorfor kan man ikke rocke på Dansktoppen? Og hvorfor kan man ikke shoppe frem og tilbage mellem de forskellige genre?, forklarer Henrik Smith-Sivertsen.

Sprængte rammerne

Han fortsætter:

- Det opfatter jeg som noget af det vigtigste, som Kim Larsen kom til at repræsentere. Han er født i 1945 og opvokset med Giro 413 i 1950'erne. Han dannede bro mellem en hel masse: Alt det gamle og det nye. Det, som repræsenterede 68-generationen og beat-musikken, men også de gamle traditioner.

- Dette binder Kim Larsen bedre sammen end nogen anden i et Danmark, der har forandret sig i de mere end 70 år, han levede, siger forskeren.

Ifølge Henrik Smith-Sivertsen er det svært at finde en dansk musiker, som har været mere folkelig end Kim Larsen.

- Han var folkelig på den måde, at han ramte så mange danskere på tværs af alderssegmenter og sociale skel. Han gjorde det især i 1980'erne, hvor han sprængte rammerne for, hvor mange plader man kunne sælge, fordi han ramte så mange på en gang.