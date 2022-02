Derfor trak de stikket: Frygtede for konsekvenserne

Efter det helt store hit-eventyr i Storbritannien gearede Infernal-duoen Lina Rafn og Paw Lagerman helt ned - de var bange for, at de ikke længere at kunne fungere socialt, og at Paw ville ende op med at ty til alkohol og narko

De havde længe leveret saftig lyd med sækkepiber, banjo, russer-kor og hele moletjavsen til de danske dansegulve, men i slutningen af 2004 skete der noget for den danske hitgruppe Infernal, der består af Lina Rafn og Paw Lagermann.

Her udsendte man singlen 'From Paris to Berlin', og nu havde man for første gang fundet formlen på et hit, der også kom ud over landets grænser. Især i Storbritannien var man vilde med Infernal og den hårdtpumpende single, der blev udsendt noget senere end herhjemme, og derfor endte med først rigtigt at hitte i 2006, hvor den blev tredjebedst sælgende single i UK.

Men med hitliste-succesen fulgte læssevis af interviews, en optræden i 'Top of the Pops', koncerter på alskens natklubber og koncert-venues samt en tilværelse som internationale stjerner.

Det tærede. Faktisk så meget, at Lina Rafn fortæller, at man til sidst 'var ved at kradse huden af sig selv.'

Find lykken selv

Derfor trak de stikket totalt i 2007 og holdt pause fra landevejs-cirkusset, fortæller de to Infernal-medlemmer i et videointerview med P3.

Du kan se det her.

- Hele Englands-eventyret står faktisk for mig som noget 'øv'. 'Hey, nu er vi et hit i England, så NU bliver det fedt'. Så finder man bare ud af, at det er det ikke. Du bliver nødt til at finde lykken selv, siger Paw Lagermann og fortæller, at alt i England, undtagen bykernen i London, 'minder om Esbjerg'.

- Det, at vi trak stikket efter det, tror jeg er hovedårsagen til, at vi er normale mennesker i dag, som er hele og kan være blandt andre. Fordi ærligt - mange af dem, jeg kender og har mødt, som har haft international succes og har presset sig selv længere, end vi gjorde, de kan ikke fungere i normale sociale sammenhænge, sige Lina Rafn.

Nej til snotten i en bane coke

Paw afbryder:

- Det er også derfor, der som regel kommer ting ind til at kvikke dem op. Det kan være alkohol og euforiserende stoffer osv. Der kunne jeg mærke, at hvis vi var fortsat med det der, så var jeg endt med snotten i en bane coke, og det gider jeg simpelthen ikke. Jeg vil gerne bevise, at man kan være danske Rolling Stones, der bare kan stå og fyre den af, når jeg er 50 eller 60 år, men det kræver måske også, at jeg har passet på mig selv, siger Paw Lagermann i videoen.

De uddyber gerne i kor, da Ekstra Bladet kontakter Infernal for en uddybning:

- Grunden til, at vi valgte at prioritere vores tid anderledes i 2007, var i høj grad drevet af vores lyst til at lave det, som jo i bund og grund var årsagen til, at vi stod dér (eventyret i Storbritannien, red.): Nemlig at sidde i studiet og lave musik. At være på farten hele tiden føltes ikke sundt for os. Det er fint af og til i små perioder, men konstant - så bliver vi revet i stykker som mennesker. Der skal bare være mere andedam end tour, så er vi glade, lyder det fra Lina og Paw.