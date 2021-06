Rasmus Seebach var glad for det danske bidrag ved Eurovision, der sendte en tydelig hilsen til hans far

Da Fyr og Flamme gav den gas på Eurovision-scenen for mindre end en måned siden, var det med en tydelig hilsen til Tommy Seebach.

Ikke bare var sangen 'Øve os på hinanden' stærkt inspireret af lyden af 80'erne. Den ene af korsangerne var også iført en jakke, som Tommy Seebach havde på, da han sang 'Under stjernerne på himlen' i Melodi Grand Prix i 1993.

Og det gjorde Grand Prix-legendens søn Rasmus Seebach utrolig glad, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det var skidesjovt i år, at det var en 80'er-inspireret sang, der vandt det danske (Melodi Grand Prix, red.), og at den havde så tydelige hilsener til det, min far repræsenterede. Det blev jeg stolt over, og jeg synes, de gjorde det rigtig godt, siger han.

Skal ikke være med

Men selvom den 41-årige stjerne fik Melodi Grand Prix ind under huden allerede i barndommen, har han ikke planer om at træde i sin fars fodspor.

- Jeg har altid svaret, at jeg ikke skal være med i Melodi Grand Prix. Jeg synes, min far gjorde det godt, og han har skrevet historie inden for den genre. Det ville være ærgerligt at gå ind og lave om i den historie, der er forbundet med Seebach-navnet i Melodi Grand Prix, siger han.

Rasmus Seebach har selv været inspireret af 80'erne i sin nye single. Foto: Linda Johansen

Rasmus Seebach trækker dog på det, han har lært fra Melodi Grand Prix, når han selv laver musik.

- Jeg synes, hele genren og hele konkurrencen er sjov, fordi man må tage nogle helt særlige tricks i brug. Sangen skal jo virke med det samme, og når andet omkvæd kommer, skal der være en forløsning, siger han og tilføjer:

- Noget af det, jeg selv elsker ved at lave popmusik, er når musikken bare hiver fat i kraven på folk, og at man allerede kan synge med fra andet omkvæd.

Rasmus Seebach er i øjeblikket aktuel med singlen 'Så længe vi danser', som også er stærkt inspireret af 80'erne.

Rasmus Seebach har som stort set alle andre danske musikere været hårdt ramt af coronakrisen, men han har følt sig priviligeret og heldig over at have en opsparing.