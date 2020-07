'Det bliver en milepæl'

Husk, at du LIVE og gratis kan se Christophers eksklusive koncert på eb.dk fredag aften 20.00

Det er ikke nogen hemmelighed, at Ekstra Bladets læsere er en smule ældre end Christophers utallige teenage-fans.

Men der er en helt særlig grund til at tune ind på eb.dk, når han indtager hjemmeside fredag aften 20.00.

Hvorfor skal vores læsere lytte til Christopher?

- Fordi jeg kommer til at spille en masse sange, som man med garanti har hørt før, og man vil blive overrasket over, hvor godt det lyder live, konstaterer han selvsikkert.

Måske har han noget at have det i. For Christopher og bandet har fået tid til at øve som aldrig før, mens det mest af verden har stået stille.

- Vi har virkelig brugt de her tre måneder på at spille os varme. Når man ikke har fået lov til at spille koncert så længe, så får man virkelig en sult. Det bliver jo en milepæl!

Et par hurtige til Christopher Et par hurtige til Christopher: Hvad er det første, du gør om morgenen? - Børster tænder og tisser en tår. Altid før morgenmaden, så det hele smager af tandpasta. Hvilken sang vil du helst head-bange til? - Jeg var til koncert med Metallica i Royal Arena. Der fik jeg virkelig head-banget, så det må være noget med dem. Hvad er det mest dyrebare du ejer? - Min hustru Cecilie. Hun løber ingen steder. Hvad er dit dummeste køb? - Jeg har brugt så mange penge på solbriller, og det er noget af det, jeg er bedst til at smide væk. Der har jeg godt nok brugt mange penge. Hvor dyre er dine dyreste? - Haha, bliver det så overskriften? Ej, det siger jeg ikke. Det er af mærket Tom Ford, afslører han. Hvornår ser vi dig som skuespiller? - Om forhåbentlig ikke alt for længe. Det noget, som jeg vil have prøvet kræfter med i lang tid. Men nu er der fokus på musikken. Skal du være action-helt? - Jeg føler både, at jeg kunne være Tom Cruise, der laver sine egne stunts, men samtidig tror jeg også, at jeg ville kunne spille en god psykopat. I ringer bare derude.

Eksplosivt

Som det har været, når blandt andet Oh Land, Carpark North og Phlake har spillet på Ekstra Bladet, så er rammerne anderledes end, hvad kunsterne er vant til.

- Koncerten er ikke så lang, så det bliver eksplosivt, og den får fuldt skrald. Folk skal have følelsen af, at de er til Smukfest hjemme i stuerne, og at hele Bøgescenen gynger.

- Vi vil give den gas, som var det foran 30.000 mennesker live.

Tror du, at det er en koncert, du vil huske?

- Ingen tvivl om, at den vil blive husket, fordi det bliver så anderledes.

Foto: Henning Hjorth

