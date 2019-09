- Det er en tom tilværelse

- Man er nødt til at dyrke kærligheden, siger Rasmus Seebach, der fredag er aktuel med sin første nye single i to år

Siden Rasmus Seebach udgav albummet 'Før vi mødte dig' i 2017 har der været stille på udgivelsesfronten fra Frederiksberg-musikeren.

Nu er han imidlertid klar igen - denne gang med en vaskeægte kærlighedssang, der blandt andet handler om, hvor svært det kan være at sige noget så banalt som 'jeg elsker dig'.

- Sangen 'Lovesong' handler om, at man er nødt til at turde tro på kærligheden. Det gælder, uanset hvor man befinder sig i livet - om man er to unge mennesker, der lige har mødt hinanden, eller et ældre ægtepar, der har været sammen i 50 år. Man er nødt til at dyrke kærligheden, siger Rasmus Seebach til Ekstra Bladet.

Din nye single handler om nogle af de problemer, vi alle kan have ved at turde åbne os og satse på den sårbare kærlighed. Er det noget, du har personlig erfaring med?

- Vi er allesammen blevet såret i vores liv. Nogle gange er det nemmeste at lukke af og lade være med at være modtagelig for kærligheden, men så kommer man bare ikke særlig langt. Og vi vil jo allesammen gerne opleve den store kærlighed, men den vælger kun os, hvis vi vælger at tro på den.

Rasmus Seebach har så travlt med koncerter og turnéer, at det er svært at finde tid til at skrive og indspille sange. Foto: Ole Steen

Har du selv oplevet både kærligheden og udfordringerne?

- Ja, der har da bestemt været perioder i mit liv, hvor jeg bare har lukket mig inde og ikke været modtagelig over for de store følelser. Det er så nemt at passe sig selv, men det er en en tom tilværelse. Og det har jeg helt klart selv oplevet. Hvis man ikke har et åbent sind, kommer man ikke særlig langt med kærligheden.

Rasmus Seebach-singlen 'Lovesong' kan streames fra fredag 20. september.