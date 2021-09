Det er slut: Dødssyg af kræft

Jens Ove Friis har været involveret i album, der tilsammen er solgt i mere end ti millioner eksemplarer.

Men nu er det slut for den jyske musikdirektør.

Efter 47 år i branchen og udgivelser med blandt andre Lis Sørensen, Lars Lilholt, Johnny Madsen, Allan Olsen, Peter Belli, Danser Med Drenge, Runrig og Bamse trækker han stikket på grund af uhelbredelig sygdom:

- Jeg stopper i branchen med udgangen af i år. Jeg har fået konstateret kræft, der ikke kan kureres, så jeg må stoppe. Jeg har det egentlig ok nu, men det er naturligvis meget træls, fortæller Jens Ove Friis, der af venner og kolleger kaldes Jof.

Kunst og købmandskab

Som ledende skikkelse på pladeselskaber som CMC, RecArt og REO har han med succes fået kunst og købmandskab til at hænge sammen gennem årtier, men i 2019 krakelerede verden pludselig for Jens Ove Friis:

- Jeg fik en stamcelletransplantation for to år siden. Jeg har knoglemarvskræft. Det kan ikke helbredes, men jeg kan smertelindres og livsforlænges. Der kan gå fra et halvt år til nogle år, og når det kommer, så er det sket. Men jeg er typen, der tror på, at jeg kan slå statistikken.

Lis Sørensen og Jof, da popsangerinden modtog dobbelt platin for 'De allerstørste sange' i 2008. Foto: PR

Jens Ove Friis fylder 65 på torsdag og ser tilbage med ro i sindet:

- Kræften trykker mig ikke så meget. For når regnskabet skal gøres op, og jeg ser tilbage, så må jeg sige, at jeg har haft det pissesjovt.

Veteranen siger farvel til musikbranchen ved at udsende Jacob Dinesens nye album 26. november.

- Det bliver den sidste plade, jeg er involveret i. Jacob og jeg har aftalt, at det skal blive den bedste, vi har udgivet sammen. Det bliver afslutningen på mit eventyr, siger Jens Ove Friis.

Han håber dog også, at helbredet holder til, at han næste år kan udgive en erindringsbog, der får titlen 'Den onde bagmand'.