Det er slut for danske topgangstere

HITLISTENYT: Branco og Gilli taber førstepladsen til The Weeknd efter fire uger i træk som nummer et

Så gik den ikke længere.

Branco og Gillis 'Euro Connection' har tilbragt de seneste fire uger som nummer et på albumlisten, og sammenlagt har skiven seks uger i førerpositionen, men nu må de to rapgangstere vige pladsen for The Weeknd.

Verdensstjernen sender 'After Hours' direkte ind på førstepladsen i blandt andet USA, Storbritannien, Canada, Australien, Holland, Sverige og altså Danmark.

På det amerikanske marked opnår The Weeknd den hidtil største ugentlige score i 2020 med 440.000 enheder.

Den canadiske sanger besætter samtidig den danske singlecharts førsteplads med verdenshittet 'Blinding Lights', og der er kun få billetter tilbage til hans koncert i Royal Arena på Amager 3. november.

Rock på andenpladsen

Dizzy Mizz Lizzys fjerde studieplade, 'Alter Echo', er ny som nummer to på albumlisten. Rocktrioens tre første skiver tog enten første- eller andenpladsen.

Hitmagerne Branco og Gilli rutscher ned på tredjepladsen. Top fem fuldendes af Suspekts 'Sindssyge ting' og kollektionen af sange fra børnenes MGP.

The Weeknd og Dizzy Mizz Lizzy står for de eneste nyheder i top 40.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Næste uge vil nye udgivelser fra Pearl Jam, Clara, Hugo Helmig, Dua Lipa og Jung formentlig blande sig på listen over tidens mest populære album i Danmark.