Det er slut for gangsteren

Så gik den ikke længere.

Efter ikke mindre end otte uafbrudte uger som nummer et på albumlisten dumper Brancos 'Baba Business 2' ned på tredjepladsen.

Ny helt i top er kollektionen af sange fra børnenes MGP, der år efter år er enormt populær.

Opsamlingen udkom 12. februar, men selve showet fandt først sted 27. februar, og interessen for popdysten har altså sendt talenterne op på førstepladsen.

Ugens chart samler streams og salg fra perioden 26. februar til 4. marts.

The Weeknds blockbuster 'After Hours' er nummer to efter næsten et år på top 40.

Massivt verdenshit

Branco er også på singlelistens tredjeplads i kraft af hans samarbejde med RH på 'McQueen', som har seks uger i top 40.

For et par uger siden toppede Branco og Lukas Graham med duetten 'No Evil', der nu er nummer syv.

Olivia Rodrigos massive verdenshit, 'Drivers License', er tilbage på førstepladsen, hvor det sammenlagt har tilbragt seks uger.

'Drivers License' ligger på ottende uge nummer et i både USA og Storbritannien.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Jyske Emilie Søgaard Bøge vandt årets MGP med sangen 'Ikke som de andre piger', der debuterer på 24. pladsen af den singleliste.

Næste onsdag har sangene fra de voksnes Melodi Grand Prix chancen for at ramme hitlisten.