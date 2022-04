Det er slut for jysk popstjerne

Så gik den ikke længere. Efter hele syv uafbrudte uger på toppen af singlecharten dumper Tobias Rahim ned fra hittronen.

Harry Styles tager førstepladsen med nyheden 'As It Was', der også går direkte ind som nummer et i blandt andet USA, Storbritannien og Australien.

'As It Was', der er første single fra Harry Styles' kommende album, er den mest streamede sang på verdensplan i løbet af en enkelt dag i 2022 med 21,6 millioner afspilninger.

Tobias Rahim har helt usædvanligt ligget både nummer et og to de seneste seks uger med 'Mucki Bar' og 'Stor mand'. Landeplagen 'Stor mand', der er en duet med Andreas Odbjerg, har sammenlagt 15 uger på førstepladsen, mens 'Mucki Bar' har fem.

Harry Styles skubber i denne uge Tobias Rahim ned som nummer to og tre, men de seneste dage har jyden overhalet englænderen på Spotifys dagligt opdaterede top 200, så Tobias Rahim har en god chance for at nå førstepladsen på den officielle chart igen i næste uge.

Mads Moldt, som sejrede i 'X Factor', kan desuden have begrundet håb om at ramme hitlisten den kommende uge, efter hans vindersang, 'Clingy', har været inde og vende i top ti på Spotify. Teenageren kalder sig nu Meum Zel.

Tina Dickow på toppen

Det er ikke kun singlecharten, der har fået ny nummer et. Det er også skiftedag på albumlisten.

Tina Dickows 'Bitte små ryk' slår Gillis 'Carnival', som har tilbragt de seneste fire uger og sammenlagt ti uger helt på toppen.

Sangskriveren Tina Dickow er tilbage med succes efter fire år uden albumudgivelser. Foto: Stine Bidstrup

De foregående tre album fra Tina Dickow tog også førstepladsen, men forgængeren 'Fastland' skuffede ved blot at holde fire uger på top 40.

'Bitte små ryk' er aarhusianeren første album på dansk. Typisk er det en klar kommerciel fordel, når hjemlige sangere synger på modersmålet.

Ugens anden nyhed i top 20 er Red Hot Chili Peppers' første album i seks år, 'Unlimited Love', der lander på fjerdepladsen. Opusset er nummer et i lande som USA, Storbritannien og Tyskland.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.

Næste uge er højaktuelle udgivelser fra Jack White og Father John Misty i spil til albumlisterne verden over.