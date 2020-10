Det er slut: Hold kæft en klaphat

Endelig. Så er det overstået. ’Toppen af poppen’ er slut for denne gang, og det endte omtrent ligeså latterligt, som det begyndte for halvanden måned siden.

I søndags chokerede rygklapperne undtagelsesvis ved faktisk at levere vedkommende underholdning, men sammen med Søren Huss’ gravalvorlige udlægning af Kwamie Livs ’Higher’ så var rulleteksterne det bedste ved årets sidste afsnit.

Lilholt ustyrlig: Vælter fladskærmen

Jokeren stod for en af de mest bizarre hændelser i nyere dansk tv-historie, da den ramponerede rapper forsøgte at redde ’moder natur’ med en uvirkeligt kikset fordanskning af Ida Corrs ligblege funkrædsel ’Make Them Beg’.

Det var, som om badehotellets pedel havde forvildet sig sidelæns ind på scenen i en brandert, og sjældent har nogen været spændt så langt ned til lir.

Jokeren bør nok lige få styr på karrieren, før han fortsætter missionen med at frelse planeten.

Pensionist på scenen

Klaphatten er dyb som en flad tallerken, men han var ikke alene om at skrabe bunden.

Formatforladte Corr må være kommet med på et afbud, og sangerindens version af Stine Bramsens ’Can’t Let It Go’ hørte hjemme i de indledende runder af et andet suspekt program på TV2, der begynder med x og rimer på traktor.

Tudefjæs på TV2: Nu må de stoppe!

Showets grå eminence, Lars H.U.G., lignede en, der lidt perplekst sad og spekulerede på, om han kunne nå den sidste færge til en øde ø.

Den pensionerede excentriker har fået lov til at optræde i ’Toppen af poppen’ uden egentligt at optræde, men det gjorde han alligevel mod slut, hvor han tilforladeligt sang ’Altid lys’ med resten af holdet på kor.

Jokerens mikrofon var tilsyneladende slukket, hvilket blev et af sæsonens forsvindende få højdepunkter.

Bedst: Rulleteksterne.

Værst: Jokeren: ’Make Them Beg’ (Ida Corr)