Det er trist med Lukas Graham

Lukas Graham: 'All Of It All' (United Stage/Universal)

Dansk musiks største eksportnavne leverer slet ikke varen for tiden.

Aktuelle album fra Volbeat og Mø hitter ikke en gang herhjemme, og Lukas Graham formår stadig ikke at følge bare nogenlunde op på succeserne '7 Years' og 'Love Someone'.

Efter talrige flop de senere år er københavnernes nye single, ’All Of It All’, endnu en udgivelse, der næppe katapulterer dem tilbage på toppen af poppen.

Den gode nyhed er imidlertid, at 'All Of It All' ikke er endnu en blævrende ballade. Den dårlige nyhed er dog, at det er tæt på.

Habilt hook

Kærlighedssangen vugger på et tilforladeligt akustisk groove i midttempo, men selvom det radioleflende hverdagsdrama forløses i et habilt hook, så sidder man tilbage med en tom fornemmelse af, at der bare ikke længere er noget at komme efter hos Lukas Graham.

Charmen fra gadedrengens ungdomsår er fuldstændigt suget ud af musikken, og 'All Of It All' savner basal personlighed og et grundlæggende ønske om at gøre en forskel på streamingtjenesternes strømlinede playlister.

Dybest set lyder skæringen som noget, Hugo Helmig kunne have lavet med lidenskab. Og dybde.

'All Of It All' er trist. Det er Lukas Grahams karriereforløb også.