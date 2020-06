- Det er virkelig ærgerligt

Fredag aften bød Oh Land op til dans, da hun gav livekoncert i en halv time direkte fra Odd Fellow Palæet i København.

Til koncerten, som kunne opleves kvit og frit her på ekstrabladet.dk, gav den 35-årige 'X Factor'-dommer den gas til numre som 'White Nights' og 'Speak Out Now' og talte flere gange direkte til publikum i salen og de mange seere hjemme i stuerne.

- Vi har et dejligt publikum her på scenen. Det giver en følelse af, at tingene er næsten normale, og at der bliver åbnet op stille og roligt, og at det ikke bare er mig og Adi (hendes kæreste, red.), sagde Oh Land fra scenen.

- Vi har glædet os meget til at spille for jer allesammen. Vi har forberedt et mere intimt setup, end vi plejer. Det er også vildt at spille i den her tid, for i hele den her coronakrise, hvor vi alle har været derhjemme i vores egne lukkede verdener, har der virkelig været tid til at tænke og samle en masse energi, sagde hun videre.

Højgravide Oh Land var i hopla fredag aften. Foto: Per Lange

Under koncerten havde seerne mulighed for at stille spørgsmål til Oh Land i livebloggen. Oh Lands svar kan du læse i sin fulde længde herunder:

Hvad giver det dig at stå på en scene og spille live foran et publikum?

- Det giver mig mening. Mening med at skrive og dele musik. En følelse af at kunne dele følelser med fremmede mennesker og samles omkring ting, som måske er svære at italesætte. Om det bliver til glæde og dans eller at dele en sorg. Det er kraftfuldt, når folk åbner op sammen og giver slip.

Hvad er din ultimative karrieredrøm?

- Åh, det har jeg ikke så stærkt defineret…..måske at skrive musikken til en Tim Burton-film!

Hvad er det værste ved at være gravid?

- At man ikke kan drikke øl. Jeg elsker sure øl! Men heldigvis er der nogle gode alkoholfrie versioner derude.

Hej Nanna Oh Land, hvis E.T. nu kom og hentede dig (+Adi og Svend) og tog dig med i sit rumskib, hvilken plade ville du så tage med, hvis du ville spille noget musik for dem, hvor end I tog hen?

- Hahahaha, altså min søn ville nok blive sur, hvis det ikke var 'Paw Patrol'-musikken, men ellers tror jeg måske, jeg ville sætte soundtracket til E.T. på og være mega starstruck over at have mødt ham!

Hvis du skulle vælge den bedste sang af Beatles, Rolling Stones og David Bowie, hvilke falder dig så umiddelbart ind, kønne Nanna? :-)

- Uh der er mange….'Here Comes The Sun' har jeg lyttet meget til på det sidste, den giver mig håb og optimisme. Men jeg er vokset op med alle min fars gamle Beatles vinyler, så jeg er ret glad for det meste.

Oh Land havde sin kæreste, Adi, med på scenen. Foto: Per Lange

Hvad tænker du på, mens du synger dine sange, hvad passerer forbi på den indre nethinde?

- Jeg er virkelig meget i det, jeg synger, hvert eneste ord, og lydene omkring mig. Det bedste ved at synge og udøve musik er, at jeg netop ikke rigtig tænker. Det er nærmest som at få lidt en pause fra alt det, der fylder normalt….

Når Du at komme retur fra barsel, når næste år X-Factor kommer ?

- Kan man have barsel i mit fag? Jeg håber da på at have noget barsel, for det er hårdt arbejde at være nybagt mor, og det vil jeg gerne kunne hengive mig til, men jeg ved også, at jeg nok kommer til at jonglere det hele lidt for at få det store puslespil til at gå op som selvstændig.

Hvor ser du musikkens virkelighed nu - hvor henter du din energi og inspiration?

- Musikbranchen ændrer sig hele tiden, verden ændrer sig. Jeg synes, det er svært at forudse ret meget for tiden. Jeg prøver at forholde mig åben og samtidigt holde fast i det, der betyder noget for mig. At skrive og dele musik med andre mennesker. Min energi kommer meget ud af problemløsning. Jeg kan godt lide at knække en kode. Om det er at omsætte en følelse til en sang eller få fortalt en historie på den rigtige måde.

Foto: Per Lange

Hvad er det bedste og værste ved at være med i ’X Factor’?

- Det bedste er at arbejde med de søde og dygtige talenter og hjælpe dem med at finde sig selv. Det værste er klart, når man skal smide nogen ud. Det er ikke sjovt.

Hvordan er du blevet påvirket af coronakrisen?

- Jeg har selvfølgelig måttet indstille en masse arbejde, og det er virkelig ærgerligt. Men til gengæld har jeg også fået ro til fordybelse, og det har været dejligt.

Oh Land har været dommer på 'X Factor' de sidste to år. Foto: Per Lange

Hvad er din største oplevelse i din karriere?

- Åh, det er svært at sige. Der er mange store oplevelser faktisk. Det var stort at skrive musik med Sia. Eller at spille i O2 Arena i London. Der er mange gode minder, og hele tiden nye der kommer til….

Hvordan føles det to år i træk ikke at have en eneste finalist med i ’X Factor’?

- Det er en super ærgerlig følelse. Jeg må jo bare trøste mig med, at det tog Blachman ni sæsoner eller sådan noget, før han vandt haha. Dermed ikke sagt, at jeg skal lave 'X Factor'.