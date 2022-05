Det kommer IKKE til at ske

'Come on Barbie, let's go party'.

Sådan lyder de ikoniske strofer fra Aquas megahit 'Barbie Girl'.

Men når 'Barbie'-filmen om den berømte dukke med den australske skuespillerinde Margot Robbie i hovedrollen får premiere næste år, kommer sangen til at glimre ved sit fravær.

Det bekræfter Ulrich Møller-Jørgensen, der er manager for Lene Nystrøm, til Variety.

- Sangen vil ikke blive brugt i filmen, lyder den korte melding fra Aqua-forsangerens manager.

Lene Nystrøms manager bekræfter, at 'Barbie Girl' ikke vil blive brugt i den kommende film om Barbie. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Han ønsker dog ikke at gå i detaljer med, hvorfor den ellers så oplagte sang ikke vil blive brugt i filmen, der udover Margot Robbie også har stjerner som Ryan Gosling, Will Ferrell og Kate McKinnon på rollelisten.

Udmeldingen kommer, efter en lang række fans har krævet, at sangen bliver en del af filmen.

'Hvis ikke 'Barbie Girl' bliver spillet under rulleteksterne til Barbie'-filmen, så vil jeg have mine penge tilbage', skriver en eksempelvis på Twitter.

Flere stridigheder

Der har tidligere været ondt blod imellem Aqua og legetøjsvirksomheden Mattel, der har skabt og ejer Barbie-brandet.

Efter 'Barbie Girl' blev et fænomen i 1997 og hittede enormt verden over, besluttede Mattel sig for at sagsøge MCA Records, som stod for ubredelsen af nummeret i USA, for krænkelse af deres brand.

De mente, at sangen kunne skade Barbie-dukkens image og kritiserede blandt andet, at 'en promiskuøs Barbie-dukke sang i en flirtende tone' i hittet.

Margot Robbie har hovedrollen i den omdiskuterede film om Barbie. Foto: Richard Shotwell/AP

MCA Records slog tilbage og argumenterede for, at sangen var en parodi, og de besluttede sig for at lave deres eget søgsmål mod Mattel.

Begge parters sager blev dog afvist af retten i Californien, men det lader altså til, at Aqua mange år efter stadig ikke er velkommen hos Mattel.

Variety har forsøgt at få en kommentar fra filmselskabet Warner Bros., der står bag filmen i samarbejde med Mattel, men de er ikke vendt tilbage på mediets henvendelser.